Акция в память о первой республике прошла в Баку на фоне запретов силовиков

28 мая 2018, 14:27

В бакинском шествии, посвященном 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, приняли участие около 1000-1500 человек, сообщили организаторы.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая в Азербайджане отмечается День Республики. Однако в этом году, несмотря на 100-летие образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР), на государственном уровне проведение демонстраций и парадов не планировалось. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" историков, современный Азербайджан стал преемником АДР, однако власти не уделяют должного внимания увековечению памяти основателей республики.

Азербайджан объявил о своей независимости в качестве Азербайджанской Народной Республики после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) 26 мая 1918 года из-за разногласий между грузинскими, армянскими и азербайджанскими фракциями в Закавказском сейме (парламенте). Первая Азербайджанская Демократическая Республика пала 28 апреля 1920 года в результате вторжения Красной армии. Азербайджан вновь обрел свою независимость после распада СССР в 1991 году, объявив себя преемником АДР и переняв ее гимн, герб и флаг.

В специально созданной в соцсети Facebook для празднования 100-летия АДР группе "Джумхуриййет" ("Республика") был размещен призыв к пользователям 28 мая в 12.00 по местному времени (11.00 мск) прийти с цветами к обелиску "Декларация независимости" и потом совершить прогулку по приморскому бульвару, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По его данным, к полудню по местному времени у станции метро "Ичери-шехер" собрались жители города с флагами Азербайджана, цветами, портретами деятелей АДР.

Оттуда участники акции, в основном молодежь, хотели пройти к обелиску, на котором арабскими и латинскими буквами высечена принятая 28 мая 1918 года в Тифлисе "Декларация независимости", в которой было объявлено о создании в Азербайджане демократической парламентской республики.

Однако силовики и лица в штатском преградили путь участникам акции, объяснив, что "во избежание столпотворения" в сторону обелиска будут пропускаться по три человек с интервалом в несколько минут.

Председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли, члены меджлиса партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли и Азер Гасымлы не смогли убедить правоохранителей позволить пройти к памятнику шествием, после чего призвали молодежь не идти конфронтацию, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

После возложения цветов участники акции прошли около километра по направлению к приморскому парку, скандируя лозунги: "Азербайджан", "Республика", "Мы внуки Расулзаде (один из основателей АДР. - Прим. "Кавказского узла")". По пути к ним присоединялись люди. На всем протяжении шествия демонстрантов сопровождали силовики, преградив путь митингующим у подземного перехода к приморскому бульвару, после чего участники шествия приняли решение разойтись.

В акции приняли участие около 1000-1500 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член меджлиса партии "Республиканская альтернатива", принимавшей участие в организации шествия, Натиг Джафарли.

"Несмотря на все ограничения, акция удалась. Чтобы не омрачать праздник мы не пошли на конфронтацию с правоохранителями. Сегодняшняя массовость акции показала, что молодежь Азербайджана помнит, чтит, дорожит демократическими ценностями АДР", - заявил в свою очередь корреспонденту "Кавказского узла" еще один член меджлиса партии "Республиканская альтернатива" Азер Гасымлы.