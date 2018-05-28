Историки рассказали о влиянии первой республики на современный Азербайджан

28 мая 2018, 05:51

Основатели Азербайджанской Демократической республики (АДР) вынуждены были действовать в условиях столкновения геополитических интересов в Закавказье, отметили опрошенные "Кавказским узлом" ученые и представители оппозиции. По их мнению, современный Азербайджан стал преемником АДР, однако власти не уделяют должного внимания увековечению памяти основателей республики.

Азербайджан объявил о своей независимости в качестве Азербайджанской Народной Республики после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) 26 мая 1918 года из-за разногласий между грузинскими, армянскими и азербайджанскими фракциями в Закавказском сейме (парламенте). Первая Азербайджанская Демократическая Республика пала 28 апреля 1920 года в результате вторжения Красной армии. Азербайджан вновь обрел свою независимость после распада СССР в 1991 году, объявив себя преемником АДР и переняв ее гимн, герб и флаг. Как официальный государственный праздник 28 мая отмечается после распада СССР.

Программа официальных мероприятий обошлась без демонстраций и парадов

В День Республики 28 мая в Азербайджане на государственном уровне проведение демонстраций и парадов не планируется, передает корреспондент "Кавказского узла".

По случаю юбилейной даты парламент Азербайджана учредил медаль «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.)». Медаль будет присуждаться за вклад в исследование и пропаганду наследия АДР, защиту государственной независимости Азербайджана, особые заслуги в общественно-политической жизни страны, говорится в постановлении парламента Азербайджана.

Центральный банк Азербайджана выпустил по случаю 100-летнего юбилея АДР памятные золотые монеты достоинством 100 манатов (58 долларов).

По случаю 100-летия АДР на протяжении последних недель проводились различные мероприятия в государственных учреждениях, школах и вузах. Государственное телевидение еженедельно в прайм-тайм показывало передачи, посвященные АДР, участие в которых принимали исследователи истории того периода.

Дипломатические представительства Азербайджана за рубежом организовали официальные приемы и различные конференции в странах пребывания.

На 28 мая намечено проведение торжественного вечера, посвященного 100-летию АДР, с участием руководства страны, членов правительства и парламента, представителей общественности и дипломатического корпуса.

Власти Азербайджана недооценивают значение АДР

Значение Азербайджанской демократической республики для современного Азербайджана очень велико, однако власти страны не дают должной оценки значению и заслугам основателей АДР, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» исследователь истории Азербайджана начала XX века Насиман Ягублу.

«Значение АДР в современной истории азербайджанского государства велико. Ведь в сложный исторический период они сумели провозгласить и создать азербайджанскую государственность и добиться его признания международным сообществом де-факто. На момент провозглашения республики значительная ее часть, включая Баку, находилось под контролем большевистского Бакинского совета во главе со Степаном Шаумяном, которого потом сменило эсеро-меньшевистское правительство «Диктатуры Каспия». Поэтому за короткое время были созданы первые воинские части, которые вместе с силами Кавказской турецкой армии освободили Баку 15 сентября 1918 года. После этого правительственные учреждения переехали в столицу и стали полноценно функционировать, начал работу парламент», - рассказал Ягублу .

В течение 18 дней Национальный Совет действовал в Тбилиси, а затем переехал в Гянджу. Баку тогда находился под контролем Бакинской коммуны во главе со Степаном Шаумяном. Правительство АДР лишь в сентябре 1918 года перебралось в Баку после освобождения Кавказской турецкой исламской армией столицы от сменившего Бакинских комиссаров эсеро-меньшевистского правительства "Диктатуры Центрокаспия".

По его словам, именно благодаря созданию АДР Азербайджан после советизации сохранил формальные атрибуты государственности и входил в состав СССР как союзная республика, что и позволило при распаде Союза объявить независимость, которую очень быстро признало международное сообщество и ООН.

«То есть нынешняя Азербайджанская Республика создавалась не на пустом месте. Она объявила миру, что является преемником АДР, которая, кстати, была первой республикой в мусульманском и тюркском мире», - отметил Ягублу.

Однако, по его мнению, власти Азербайджана не дают должной оценки значению и заслугам основателей АДР.

«Вот и 100-летие проводится скорее формально и очень блекло. Подготовку следовало бы начать еще несколько лет назад. Можно было бы построить большой музейно-мемориальный комплекс с созданием отдельных уголков, посвященных каждому из основателей и деятелей АДР. В Баку до сих пор нет памятника ни одному из создателей АДР», - продолжил Ягублу.

По его мнению, следовало бы перевезти из-за рубежа и перезахоронить в Азербайджане останки видных деятелей АДР.

Так, председатель Национального совета, принявшего декларацию о независимости, похоронен в Анкаре Мамед Эмин Расулзаде, глава первого правительства Фатали хан Хойский – в Тбилиси, Алимардан бек Топчибашев – в Париже.

«А то у нас даже нет места, куда мы могли возложить цветы. Есть памятник Декларации о независимости. Но это и памятником нельзя назвал. Это небольшая стела, и установлена она в закоулке в незаметном месте. Конечно же, это не достойный памяти деятелей АДР памятник», - отметил Ягублу.

Обелиск «Декларации независимости» был установлен в мае 2007 года. Он сооружен из гранита и белого мрамора. На нем арабскими и латинскими буквами высечена "Декларация независимости", принятая 28 мая 1918 года в Тифлисе. В Декларации независимости объявлялось о создании в Азербайджане демократической парламентской республики. В Декларации отмечалось, что народы Азербайджана являются носителями суверенных прав, и Азербайджан объявляется полноправным независимым государством. Формой политического устройства независимого Азербайджана объявлялась демократическая республика, готовая установить добрососедские отношения со всеми членами международного сообщества и, в особенности, с сопредельными народами и государствами. Она, согласно Декларации независимости, гарантировала в своих пределах гражданские и политические права всем гражданам, без различия национальности, вероисповедания, социального положения и пола.

Директор Института истории Национальной академии наук не согласен с критикой в адрес властей

По мнению депутата парламента от правящей партии «Ени Азербайджан», директора Института истории Национальной академии наук Ягуба Махмудова, наследию АДР уделяется достаточно внимания.

«Мы, будучи преемниками АДР, с уважением относимся ко всем решениям, принятым в то время. Чем больше мы будем изучать историю того времени, тем лучше овладеем этим богатым духовным наследием», - сказал Махмудов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, государство поддерживает все усилия для всестороннего исследования истории АДР и способствовало для доставления в Азербайджан уникальных архивных документов.

"Первоисточники, архивные документы периода АДР в рамках международного сотрудничества доставляются для исследования в Азербайджан из разных стран мира. Наш Институт истории в рамках "Года АДР" издал книги "Тифлисский период в государственной деятельности деятелей АДР" и "История АДР в документах Национального архива Индии", - сказал Махмудов.

Кроме того, по его словам, к 100-летию АДР возглавляемый им Институт издал двухтомник «Энциклопедия Азербайджанской Народной Республики».

Не согласен Махмудов и с идеей перезахоронить останки деятелей АДР в Азербайджане.

«Было бы несправедливостью по отношению к Турции перезахоронить Мамед Эмина Расулзаде в Азербайджане. Он похоронен в Анкаре. Он продолжал свою борьбу за идеи независимости Азербайджана в Турции, и братский турецкий народ поддерживал его. Алимардан бек Топчибашев похоронен в Париже. И в этом есть исторический смысл. Он возглавлял делегацию Азербайджана на Версальской мирной конференции и много месяцев проработал там. Успехом этой работы стало признание АДР де-факто Лигой нацией. Фатали хан Хойский похоронен в Тбилиси. Эти могилы – части азербайджанской истории в разных странах мира. Зачем был должны ограничивать нашу историю только пределами Азербайджана», - сказал Махмудов.

Ученый считает актуальным для Азербайджана уроки АДР с точки зрения Карабахского конфликта.

"28 мая 1918 года в Тифлисе были провозглашены независимости Азербайджана и Армении. Однако у армян не было политического центр для расположения своего государства. Александрополь (Гюмри) на тот момент был присоединен к Турции. Вся надежда армян была на Иреван (Ереван). После переговоров 29 мая Азербайджанский национальный совет принял решение об уступке Иревана и окрестных территорий..., где численно преобладало азербайджанское население, для создания армянского государства. При этом, Азербайджанская сторона поставила условия, чтобы было обеспечено равноправие проживавших армянского и азербайджанского населения, чтобы армяне больше территориальных претензий не предъявляли к Азербайджану и прекратили убийства мирного азербайджанского населения. До того, в марте-апреле 1918 года уже произошел мартовский геноцид в Баку и восточных уездах. Вооруженные отряды «Дашнакцутюн» продолжали терроризировать азербайджанское население и других частях Закавказья, где оно оказалось беззащитным», - сказал Махмудов.

31 марта в Азербайджане отмечается как «День геноцида азербайджанцев», посвященный событиям конца марта 1918 года, когда, по азербайджанской версии событий, вооруженные формирования армянской националистической партии "Дашнакцутюн" при поддержке большевистского руководства Бакинского совета во главе со Степаном Шаумяном совершили массовые убийства и погромы мирного азербайджанского населения. Первый секретарь коммунистической партии Азербайджана Гейдар Алиев, озвучивая официальную версию советской пропаганды, называл это решительным и законным подавлением антисоветского мятежа большевиками.

По его словам, «Армения уже через пару месяцев нарушила условия, на которых ей был уступлен Иреван (Ереван)».

Столкновение интересов мировых держав требовало от основателей АДР гибкости

Основатели АДР действовали в сложных геополитических условиях столкновения интересов мировых держав в Закавказье, и ситуация требовала гибкости и компромиссов, рассказал "Кавказскому узлу" доктор исторических наук, профессор Джамиль Гасанли, который с 2013 года возглавляет Национальный совет демократических сил.

По мнению ученого, Дашнакское правительство Армении нарушило договоренности с азербайджанским правительством о том, что получив Иреван, они не будут предъявлять территориальные притязания на Нагорный Карабах. Так, эмиссары дашнаков периодически нагнетали ситуацию в Нагорном Карабахе, армяне которого признали суверенитет азербайджанского правительства.

«В августе 1919 года на съезде армян Карабаха было принято решение о подписании соглашения с правительством АДР о признании суверенитета Азербайджана. Такой договор был подписан армянскими представителями и генерал-губернатором АДР в регионе Хосровом Султановым», - сказал Гасанли.

В марте 1920 года в Карабахе начался мятеж против правительства АДР. Причем, это началось 20 марта, когда азербайджанцы отмечали весенний праздник Новруз. Армянские вооруженные отряды воспользовались тем, что азербайджанские военные отдыхают, а часть из них получили отпуска, напали на гарнизоны, рассказал Гасанли.

По словам ученого, мятеж армян в Нагорном Карабахе совпал по времени с решением Советской России оккупировать Азербайджан, и большевики заключили с Дашнакским правительством Армении секретный договор.

Дашнакам было предложено спровоцировать мятеж армян НК. В обмен правительству Армении были обещаны территориальные уступки после захвата Азербайджана Красной армии, заявил Гасанли.

«Расчет был прост. Начинается мятеж в Карабахе. Азербайджанская армия перебрасывает туда части из других регионов, в том числе приграничных с Россией, и Красная армия беспрепятственно вторгается в Азербайджан. В итоге все произошло именно так. Азербайджанские части, расквартированные в Яламе (на границе с Дагестаном) были переброшены против мятежников. А северное направление было оголено, и задача 11-й армии (Красной армии) была облегчена», - подчеркнул Гасанли.

28 апреля 1920 года Красная армия вошла в Баку, и было объявлено об установлении Советской власти.

«Это стало результатом именно оккупации. Ибо местные большевики в Азербайджане не имели какой-либо серьезной поддержки. За два года правления АДР в стране не было каких-либо пробольшевистских выступлений. У населения было свежо в памяти, как при правительстве Совнаркома Степана Шаумяна армянские вооруженные отряды совершили массовые убийства и погромы азербайджанцев по этническому принципу, и большевики были крайне непопулярны среди населения», - отметил Гасанли.

По мнению Гасанли, 100-летний юбилей АДР отмечается властями формально.

«Власти стремятся принизить значение АДР и обезличить ее, умалить заслуги деятелей первой республики. Все делается для того, чтобы самой выдающейся личностью в современной истории Азербайджана представить Гейдара Алиева. Даже 100-летие АДР власти смешали с 95-летием со дня рождения Гейдара Алиева. Официальные мероприятия, посвященные этим темам, проводились параллельно», - сказал Гасанли.

При этом он отметил, что хотя глава государства подписал еще год назад распоряжение о праздновании 100-летия АДР, план государственных мероприятий по юбилею так и не был опубликован.

Гасанли сказал, что оппозиция планировала провести 28 мая праздничный митинг в Баку.

«Но мэрия отказала проводить митинг в Баку. Теперь мы проведем его 28 мая в 17.00 (по местному времени) по традиции в поселке Новханы у памятника Мамед Эмину Расулзаде. Кстати, это единственный памятник Расулзаде в Азербайджане, и установлен он в его родном поселке. В Баку так и не поставили ему памятник. Его имя убрали с Бакинского государственного университета. И даже демонтировали мозаичное панно с его портретом со станции метро 28 мая», - сказал Гасанли.

АДР - модель классической парламентской республики

Глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы подтвердил, что эта партия также обращалась с заявкой на проведение митинга 28 мая в Баку.

«Нам отказали в согласовании акции, несмотря на то, что партия «Мусават» является идейными наследниками АДР, которая основывалась на идеологии мусаватизма, синтезировавшей идеи равенства людей и народов с чаяниями национальной независимости. Городские власти предоставили нам зал Дворца культуры имени Саттара Бахлулзаде для проведения 27 мая праздничного мероприятия. Мы его провели, на нем присутствовали представители всех политических сил, которым дорога память и ценности АДР», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гаджилы.

Он также отметил, что 19 мая во Франкфурте Координационный центр «Мусават» в Европе провел аналогичное мероприятие, в котором приняли участие представители диаспоры из многих европейских стран.

Кроме того, активисты «Мусават» намерены отметить 100-летие АДР 28 мая в 12.00 по местному времени (11.00 мск) праздничным митингом у памятника Расулзаде в поселке Новханы.

Нынешняя Азербайджанская Республика является скорее морально-политическим преемников АДР, нежели правопреемником, рассказал "Кавказскому узлу" член меджлиса партии «Республиканская альтернатива» (ReAl) Эркин Гадирли.

«О том, что Азербайджанская Республика является преемником АДР, было заявлено в Конституционном акте о государственной независимости Азербайджана от 18 октября 1991 года. Это было связано с исторической необходимостью. Поскольку Азербайджан вел борьбу за выход из СССР, необходимо было обосновать это тем, что государственность восстанавливается не на пустом месте, а основывается на историческом наследии», - сказал Гадирли.

АДР просуществовала очень короткое время, и тогда не удалось принять ни Конституцию, ни ряд основополагающих законов, сказал Гадирли.

«Именно поэтому преемственность больше носит политико-моральный характер, нежели правовой», - сказал Гадирли.

С другой стороны, по его мнению, АДР за короткое время продемонстрировала приверженность к представительной демократии, сформировала многопартийный парламент, в котором были депутаты не только от всех политических партий, но и национальных общин.

«Эта была модель классической парламентской республики. Современная же Азербайджанская Республика является президентской. Нынешняя модель Азербайджана в значительной степени унаследована от советского периода, когда в СССР и в союзных республиках были учреждены институты президентства при наличии Кабинета министров. Полномочия были у президента, а не у правительства. Сейчас то же самое. Кроме этого, (имеется) дисбаланс между ветвями власти, очень слабы парламент и суды. Наша партия считает, что нынешняя политическая система Азербайджана не соответствует республиканским ценностям. Для этого надо перейти к парламентской республике, как это было в АДР», - сказал Гадирли.

По его мнению, за исключением США, нигде президентские республики не привели к устойчивой демократии.

«Даже во Франции постепенно отходят от сильной президентской республики. B этой стране уже сократили президентский срок полномочий с 7 до 5 лет, и постепенно передаются полномочия главы государства парламенту. B парламентской республике силен партийный контроль парламента над правительством. То есть нет рисков сосредоточения власти в руках одного лица», - отметил Гадирли.

По его словам, он ожидал более масштабных мероприятий в стране по случаю 100-летнего юбилея АДР.

"Я ожидал более масштабных мероприятий. Проведения в течение года больших конференций с участием международных исследования, издания фундаментальных книг, обсуждений значения наследия АДР для современного Азербайджана, на телевидении, учебных заведениях, университетах. Однако этого не произошло", - сказал Гадирли.

Политик считает необходимым на должном уровне увековечить память основателей АДР.

«Сегодня в Баку нет монументальных памятников деятелям АДР. Ведь к 100-летию республики можно было бы установить им памятники или создать общий пантеон. Присудить их имена центральным проспектам и площадям», - отметил Гадирли.

АДР - первая республика мусульманского мира

Провозглашение АДР было важным событием не только в жизни азербайджанского народа, но и в международном масштабе, считает глава Центра Национальной стратегической мысли Иса Гамбар.

«АДР стало первой республикой мусульманском мире. Это показало, то демократия, права человека, парламентская республика являются ценностями присущими не только западным народам. Они общечеловеческие, и все народы мира достойны идти этим путем. Пришедшие в Азербайджане к власти в 1992 году демократические силы стали продолжать дело основателей АДР, встали на путь европейской интеграции. К сожалению, после прихода к власти в июне 1993 года правительства Гейдара Алиева процессы демократизации были свернуты. Сегодня идеалы АДР в Азербайджане растоптаны. В стране установился авторитарный режим, подавляются демократические свободы», - заявил Гамбар корреспонденту «Кавказского узла».

Юбилей, посвященный столетию АДР, больше празднуется молодежью и оппозиционными структурами, нежели на государственном уровне, считает глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли.

«Молодые люди уже несколько месяцев в социальных сетях отмечают 100-летие АДР. Многие главным изображением своего профиля в соцсетях сделали фото деятелей АДР. Кроме того, много постов и перепостов публикаций, посвященных деятелям АДР. Они сравнивали их скромный жизнь с роскошью нынешних чиновников. Многие отмечали письмо главы трех кабинетов АДР Насиббека Усуббейли, который просил своего отца прислать денег взаймы. То есть люди работали бескорыстно, во благо своей родины и народа, а не занимались распилом государственных средств», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, власти омрачили праздник, арестовав накануне активистов партии Народного фронта по обвинению в «отмывании денег».

25 мая силовики задержали члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова. Оппозиционеры связали задержание с грядущим митингом по случаю 100-летия Азербайджанской Республики. По данным МВД Азербайджана, активисты были участниками схемы по отмыванию денег.

«Конечно, более абсурдного обвинения придумать невозможно было. Людей, едва сводящих концы с концами, обвиняют в отмывании денег. Это вдвойне несправедливо потому, что партия Народного фронта Азербайджана последовательно выступает за воцарение ценностей АДР вот уже почти 30 лет», - сказал Мамедли.

Специально созданная в Facebook для празднования 100-летия АДР группа «Джумхуриййет» («Республика») призвала пользователей 28 мая в 12.00 по местному времени (11.00 мск) прийти с цветами к Обелиску АДР и потом совершить прогулку по приморскому бульвару.