09 января 2018, 23:53

Приговор азербайджанскому журналисту Асадли оставлен в силе

Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на приговор корреспонденту азербайджанской оппозиционной газеты "Азадлыг" Зие Асадли, осужденному на три года. Защита заявила о необъективности судебного разбирательства.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2017 года Зия Асадли был осужден на три года. Защита обжаловала решение суда. 30 октября 2017 года, в ходе предварительного рассмотрения жалобы, суд отказал защите в новом судебном следствии и отклонил ходатайство об освобождении Асадли из-под стражи.

Слушания несколько раз переносились, и разбирательство в Ширванском апелляционном суде завершилось только сегодня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, чтобы выразить поддержку журналисту, к зданию суда в городе Ширван прибыли около 30 активистов, в том числе сторонники партии Народного фронта Азербайджана.

Адвокат отметил, что Асадли во время процесса вынужден был находиться в железной клетке и в наручниках. "Я обратил на это внимание судьи Рафига Джафарова. Однако он, переговорив с начальником конвоя, оставил журналиста в клетке и в наручниках", - рассказал Садыгов.

По версии следствия, корреспондент оппозиционной газеты "Азадлыг" Зия Асадли ударил мобильным телефоном по голове администратора чайханы. Сам Асадли назвал уголовное преследование местью силовиков за репортаж о протестах жителей Нефтчалинского района Азербайджана.

Апелляционная инстанция, как и суд первой инстанции, не провела объективного разбирательства, доказательства по делу сфальсифицированы, заявил он. Адвокат указал на то, что после инцидента 19 апреля 2017 года заявления в полицию написали как администратор чайханы, так и журналист, однако жалоба Асадли так и не была расследована.

"С другой стороны, в деле много нестыковок. Так, Асланов в первом показании заявил, что журналист ударил его рукой, а свидетелями этого стали лица по имени Миррмехти и Фируз. Однако в показаниях, данных спустя неделю, Асланов утверждал, что Зия Асадли якобы ударил его телефоном, а свидетелями происшествия он назвал других лиц - Мазахима Алиева и Габиля Джебраилова", - отметил Садыгов. Он считает, что удар мобильным телефоном выдуман следствием, которое признало телефон холодным оружием. "Однако есть толкование Конституционного суда, согласно которому телефон не считается холодным оружием. Было много нестыковок и в показаниях свидетелей", - добавил Эльчин Садыгов.

Адвокат считает, что истинную причину уголовного преследования Зии Асадли раскрывает характеристика журналиста, подготовленная для суда администрацией Билясуварского района. "В ней написано, что Асадли «передает негативную информацию в Turan TV, завоевывает себе популярность среди бедного и необразованного населения и потому нуждается в исправлении»", - процитировал характеристику Садыгов.

Сам Асадли, по словам адвоката, вновь заявил суду, что был арестован по сфабрикованному обвинению после того, как на сайте оппозиционной газеты "Азадлыг" был опубликован его материал об акции протеста жителей села Хырманлы. Журналист отверг все обвинения и попросил оправдать его, а защита попросила суд учесть, что Асадли является инвалидом второй группы и имеет на попечении двух малолетних детей.

Защита подаст кассационную жалобу на сегодняшнее решение суда, сказал Эльчин Садыгов.

В Ширванском апелляционном суде подтвердили, что приговор в отношении Асадли оставлен без изменений.

Зия Асадли включен в список из 159 политзаключенных, опубликованный Центром защиты политзаключенных 20 ноября 2017 года.

Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". На "Кавказском узле" также размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"