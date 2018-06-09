Пашинян зачищает органы власти от сторонников республиканцев в преддверии выборов

09 июня 2018, 06:56

Пашинян стремится лишить административного ресурса Республиканскую партию Армении (РПА). За начавшимся процессом смены губернаторов последует замена мэров, ключевых фигур в судебной власти и Центризбиркоме, считают опрошенные «Кавказским узлом» армянские политологи. По их мнению, Пашинян стремится лишить РПА влияния и ресурсов в преддверии намеченных новой властью внеочередных выборов депутатов парламента.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня депутаты Национального собрания Армении 62 голосами против 39 поддержали программу, предложенную правительством Никола Пашиняна. Перед голосованием пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов заверил, что депутаты от Республиканской партии Армении не будут препятствовать принятию программы.

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) объявила себя оппозицией, после того как 8 мая лидер оппозиции Никол Пашинян был избран главой правительства и фактическим руководителем Армении. С конца мая фракцию РПА покинули шесть депутатов, и она лишилась большинства в парламенте.

В принятой парламентом программе правительства Пашиняна отражены в расширенном виде все тезисы, которые звучали во время акций протеста, заявил глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

«Главным намерением и пунктом правительства, и этого никто не скрывает, является проведение досрочных выборов, которые станут последним этапом «бархатной» революции», - сказал Навасардян корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно принятой программе, внеочередные парламентские выборы должны состояться не позднее, чем через год. В числе приоритетных задач нового правительства названы борьба с коррупцией, защита прав человека, обеспечение экономического роста, повышение уровня государственного образования и социальной защиты.

Программа правительства Пашиняна составлялась целиком с учетом перспективы внеочередных парламентских выборов, указал политический обозреватель Степан Сафарян.

«Было бы странно, если бы в программе отразилась пятилетняя программа развития. Это стало бы повод для критики правительства с учетом намерений проведения внеочередных выборов. Начались бы нападки: откуда уверенность, что победите на выборах», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению Сафаряна, Николу Пашиняну удалось легитимизировать идею проведения внеочередных парламентских выборов.

«Республиканцы, не став препятствовать принятию программы, косвенно согласились с главной ее целью – внеочередными парламентскими выборами. Однако политический костяк фракции, который голосовал против программы, как бы говорит, что выступает против роспуска парламента», - отметил Сафарян.

За правительственную программу проголосовали 12 депутатов Республиканской фракции, против высказались 39 парламентариев, указано в сообщении на сайте парламента Армении. РПА выгодно тянуть время до следующих парламентских выборов, чтобы попытаться взять реванш, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.



Сафарян считает роспуск парламента и назначение внеочередных выборов неизбежными, так как политический кризис в стране еще не преодолен.

«В Армении на данный момент де-факто двоевластие, хотя республиканцы формально называют себя оппозицией. Правительство лишено политической основы для проведения реформ, а РПА в парламенте все еще не в меньшинстве. Именно поэтому и необходимо провести выборы», - пояснил обозреватель.

Если правительству не удастся договориться с республиканцами по вопросу изменения Избирательного кодекса, механизмы обозначенной в программе борьбы с коррупцией смогут стать «убедительными рычагами воздействия» на РПА в руках исполнительной власти, которая будет вынуждать бывшую правящую партию согласиться на условия, добавил он.

Республиканская партия готова обсуждать вопрос внеочередных парламентских выборов, заявил на брифинге 31 мая бывший министр юстиции, республиканец Давид Арутюнян. «Мы готовы к обсуждению как по вопросу Избирательного кодекса, так и по вопросу внеочередных выборов. Однако мы считаем, что эти обсуждения должны быть между политическими силами. Все силы, представленные в парламенте, должны участвовать в этих обсуждениях», - процитировало слова Арутюняна Радио Азатутюн.



Внеочередные выборы парламента состоятся не раньше ноября 2018 года, но не позднее апреля 2018 года, полагает политтехнолог Армен Бадалян.

По словам Бадаляна, Никол Пашинян не стремится провести выборы как можно скорее, желая обеспечить равные условия для их участников. «Если выборы состоятся сейчас, политическая сила премьера наберет 70-80% голосов. Но тогда, кроме партии «Процветающая Армения» в парламент больше никто не пройдет. Нужно время, чтобы революционная эйфория прошла и старт для всех политических сил был равный, а это займет до шести месяцев», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Для получения в таких условиях нужного количества голосов новой власти необходимо лишить РПА рычагов, которые приносили ей голоса, отметил политтехнолог.

«РПА – гибрид административного, финансового и криминального факторов. Финансовый фактор начал выходить из партии, о чем свидетельствуют выход из фракции представителей крупного бизнеса, а криминал полиция начала нейтрализовать», - пояснил политтехнолог.

Среди шестерых депутатов, покинувших фракцию РПА, были представители крупного бизнеса Самвел Алексанян и Артак Саргсян, фактические владельцы двух сетей супермаркетов. С 16 мая правоохранительные органы проводят профилактические беседы с авторитетами криминального мира, указывает сайт криминальной хроники shamshyan.com.



Одним из шагов для подчинения административного ресурса является начавшаяся смена губернаторов, указал Бадалян.

«За этим последуют мэры городов, судебно-правовая система, главы госкомиссий и комитетов, Центризбиркома и его состава. После того, как все ключевые позиции окажутся в руках новой власти, РПА сама по себе прекратит существование», - предположил Бадалян.

Недостатком программы правительства он назвал отсутствие стратегического вектора развития. По его словам, в документе отражены лишь тактические задачи кабмина.

«Такие вопросы, как борьба с коррупцией и монополией, являются тактическими задачами, но нет стратегической цели. Программа должна отражать ту цель, к которой стремится партия власти», - заключил политтехнолог.