Правительство Армении. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

08 июня 2018, 13:54

Назначены губернаторы Армавирской и Сюникской областей Армении

Главами администраций Армавирской и Сюникской областей Армении утверждены представители партии "Процветающая Армения" Гагик Мириджанян и Карен Амбарцумян.

Как писал "Кавказский узел", массовые протесты привели в этом году к смене власти в Армении. 8 мая премьером и фактическим главой государства стал лидер протестующих Никол Пашинян, а правящая Республиканская партия Армении объявила себя оппозицией.  21 мая Пашинян анонсировал смену всех губернаторов в стране.

5 июня правительство Армении сменило восемь из десяти губернаторов. На своих постах были оставлены двое членов правящей Республиканской партии Армении губернаторы Сюникской и Армавирской областей. Губернатор Армавирской области Ашот Каграманян подал в отставку 6 июня. Сегодня в отставку подал губернатор Сюникской области Ваге Акопян. Они объяснили свои решения новой политической ситуацией в стране.

Кабинет министров Армении утвердил сегодня губернаторов Армавирской и Сюникской областей, сообщает корреспондент "Кавказского узла", следивший за прямой трансляцией заседания правительства в эфире "Радио "Азатутюн".

Согласно решению правительства, Гагик Мириджанян назначен главой администрации Армавирской области, а Карен Амбарцумян – Сюникской области.

Обе должности достались по квоте представителям партии "Процветающая Армения".

"Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". В разделе "Персоналии" размещена биография Никола Пашиняна.

Примечание:

"Армянские политологи оценили шансы РПА сохранить влияние", "АРФД призвала ограничить полномочия премьера Армении", "Политологи рассказали о влиянии уличных протестов на Республиканскую партию Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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