08 июня 2018, 13:54
Назначены губернаторы Армавирской и Сюникской областей Армении
Главами администраций Армавирской и Сюникской областей Армении утверждены представители партии "Процветающая Армения" Гагик Мириджанян и Карен Амбарцумян.
Как писал "Кавказский узел", массовые протесты привели в этом году к смене власти в Армении. 8 мая премьером и фактическим главой государства стал лидер протестующих Никол Пашинян, а правящая Республиканская партия Армении объявила себя оппозицией. 21 мая Пашинян анонсировал смену всех губернаторов в стране.
5 июня правительство Армении сменило восемь из десяти губернаторов. На своих постах были оставлены двое членов правящей Республиканской партии Армении губернаторы Сюникской и Армавирской областей. Губернатор Армавирской области Ашот Каграманян подал в отставку 6 июня. Сегодня в отставку подал губернатор Сюникской области Ваге Акопян. Они объяснили свои решения новой политической ситуацией в стране.
Кабинет министров Армении утвердил сегодня губернаторов Армавирской и Сюникской областей, сообщает корреспондент "Кавказского узла", следивший за прямой трансляцией заседания правительства в эфире "Радио "Азатутюн".
Согласно решению правительства, Гагик Мириджанян назначен главой администрации Армавирской области, а Карен Амбарцумян – Сюникской области.
Обе должности достались по квоте представителям партии "Процветающая Армения".
"Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". В разделе "Персоналии" размещена биография Никола Пашиняна.
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"