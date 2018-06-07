Бастующие рабочие волгоградского завода потребовали выплатить премии

07 июня 2018, 23:59

Около 70 работников металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде провели сегодня забастовку в знак протеста против лишения 70% премиальных, пригрозив полной остановкой работы завода с 9 июня. Протестующие сообщили, что рабочих массово отправляют в отпуска на время мундиаля.

"Кавказский узел" писал, что после того, как владелец "Красного Октября" был обвинен в хищении, московские суды наложили арест на здания сталеплавильного цеха и акций предприятия. В декабре 2017 года суд в Волгограде отказался снять этот арест. Арест очень плохо влияет на коллектив, отметил тогда же председатель профкома Сергей Белоусов. Он заявил, что служба занятости извещена о предстоящем сокращении 177 человек.

Владелец предприятия Дмитрий Герасименко объявлен в международный розыск по обвинению в хищении кредита ВТБ на 65 миллионов долларов. В 2012 году завод обанкротился, на его основе было создано ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь".

Узнав о сокращении премий на 70%, рабочие собрались 6 июня в одном из цехов завода, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" крановщица Евгения Гомонова. "Мы отработали замечательно и перевыполнили план за май месяц. 10 июня мы должны получить зарплатные квитки. На собрание пришла представитель дирекции завода, она сказала о лишении премий. После собрания люди начали обзванивать работников других цехов. Поэтому сегодня взбунтовались все цеха", - сообщила женщина.

Собрание, которое состоялось 6 июня, посетила директор по кадрам Людмила Кузнецова, уточнил слесарь завода Виктор Мартынов. "Она сказала, что в мае завод работал двумя печками, произвел очень много металла, перевыполнил план, чтобы встать на время чемпионата мира и чтобы листопрокатные цеха этот тоннаж отгружали поставщикам. Директор по кадрам сказала, что мы не смогли продать металл и денег не будет, поэтому весь завод лишили 70% премии. То есть у нас будет оклад и 30% премии. Начальство на собрании сказало все вопросы задавать владельцу завода", - рассказал рабочий корреспонденту "Кавказского узла".

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут три города Юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

Сегодня около 70 человек провели забастовку, сообщил Виктор Мартынов. "Она прошла у цеха СПЦ-2. Рабочие перекрыли дорогу, по которой ездят машины, отгружающие металл. Машины развернулись и поехали в другую сторону", - рассказал он.

По словам Виктора Мартынова, рабочих уже предупредили, что рассчитают, если они не будут работать.

На видео, опубликованном сегодня на Youtube под заголовком "Забастовка на заводе Красный октябрь Волгоград", видны собравшиеся на территории завода рабочие в касках.

Евгения Гомонова отметила, что после лишения премии "не сможет жить по-человечески". "Я не смогу заплатить кредиты, коммунальные услуги. Каждый человек хочет есть. У нас оклад 11 тысяч, премиальная часть составляет большую часть нашей зарплаты. Мы получаем 26 тысяч минус налог. Получается, мы получим голый оклад. Как люди будут жить? У всех дети. Есть матери-одиночки и отцы-одиночки. Как они будут жить?", - сказала она.

Рабочие пригрозили забастовкой с 9 июня

Сегодня вечером рабочие составили и отправили директору завода коллективную жалобу, сообщила крановщица.

"В связи с уменьшением премиальных выплат на 70% за май месяц при остром дефиците технологического, дежурного и ремонтного персонала мы, нижеподписавшиеся, не приступим к выполнению своих обязанностей с 9.06.2018 до разъяснения реальных причин депремирования и возврата премиальной части в полном объеме", - говорится в заявлении рабочих на имя гендиректора комбината Игоря Сизова.

Остановка ряда цехов на период проведениячемпионата мира приведет к срыву проката, отделки, обработки, сдачи и отгрузки металла, в том числе и гособоронзаказа, отмечается в заявлении.

"Также хотим сообщить, что в сложившейся напряженной социальной обстановке выполнение запланированных ремонтных работ на период простоя предприятия в связи с проведением ЧМ 2018 до разъяснения фактических условий оплаты труда и утверждения его распорядительным документом в данном положении не представляется возможным, в связи с чем пуск цехов после простоев на сегодняшний момент фактически находится под угрозой срыва", - заявили работники предприятия.

Сотрудников завода массово отправляют в отпуска на время мундиаля

С 25 мая по 25 июля на СПЦ-2 будут устанавливать газоочистку, сообщила Евгения Гомонова. "Раньше, когда там плавили, шел рыжий дым. Теперь ставят очистку. Там люди работают в полную силу. С 10 июня по 26 июля нас всех заставляют идти в отпуск. Мой отпуск в сентябре, но в связи с чемпионатом все, кто до декабря не отгулял отпуск, должны уйти в него".

В январе стало известно, что руководство волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" подписало контракт на строительство системы газоочистки. При этом местные жители заявили, что комбинат продолжает загрязнять город вредными выбросами. В мае в Краснооктябрьском районе Волгограда наблюдалось появление над заводом "Красный Октябрь" облаков оранжевого смога, заявили "Кавказскому узлу" местные жители.

На время простоя завода многих отправляют в отпуск, а многих - в отпуск с сохранением 2/3 оклада, сообщил Виктор Мартынов. "С нашего цеха в отпуск ушли 160 человек. Моя жена ушла в отпуск с содержанием в две третьих от ее оклада в семь тысяч. Я не знаю, что будет завтра", - сказал Мартынов, добавив, что получает оклад 12500 рублей, снимая при этом квартиру за 10000 рублей в месяц.