Волгоградцы пожаловались на выбросы оранжевого смога на "Красном Октябре"

30 мая 2018, 05:24

В мае в Краснооктябрьском районе Волгограда наблюдалось появление над заводом "Красный Октябрь" облаков оранжевого смога, заявили "Кавказскому узлу" местные жители. С января 2017 года за выбросы загрязняющих веществ завод оштрафован более чем на 700 тысяч рублей, которые выплачены в полном объеме, сообщили в областном Росприроднадзоре.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что руководство волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" подписало контракт на строительство системы газоочистки. При этом местные жители заявили, что комбинат продолжает загрязнять город вредными выбросами.

Владелец предприятия Дмитрий Герасименко был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении кредита ВТБ на 65 млн долларов. По версии следствия, эти деньги, выданные банком в качестве кредита ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь", в 2007-2009 годах были переведены на счета посторонних компаний и похищены. Завод в 2012 году обанкротился, на его основе было создано ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь". Герасименко с декабря 2016 года находится на Кипре, его предполагаемый сообщник Сергей Зацепин остался в России. 2 ноября он заявил, что завод ожидают новые сокращения сотрудников и полная остановка производства. Он обвинил силовиков и контролирующие органы в давлении с целью отъема у него акций комбината.

Жители Волгограда пожаловались на выбросы с завода "Красный Октябрь", которые происходят по выходным.

"Почти каждые выходные мы это наблюдаем. Именно в субботу-воскресенье делают выбросы. Сейчас жарко на улице, у нас форточки открыты. Все в квартиру летит. Вот этот запах металлический специфический, пыль оранжевая на подоконниках и в квартирах", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Пошехонова, жительница улицы Металлургов в Волгограде.

"Эти "лисьи хвосты" у нас частое явление. Говорят, к мундиалю завод временно не будет работать, чтобы не чадил. Но потом опять заработает. Нам руководство завода давно говорило, что у них современная система очистки установлена. Но она вообще, похоже, не работает, - сказала жительница улицы Богунская Елена Подшибякина.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Помимо Волгограда, матчи турнира примут и другие города юга России - Ростов-на-Дону и Сочи.

По ее словам, многие жители этого района стараются на лето детей вывезти из города, в том числе из-за загрязнения воздуха.

"В советское время этот завод ("Красный Октябрь") постоянно выбросы делал. Сейчас стараются в выходные дымить... У нас же надзорники в выходные не работают и не видят, что в городе творится. Привыкли уже к этому безобразию", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель улицы Богунская, пенсионер Евгений Подшибякин.

"Готовы к мундиалю, нечего сказать. Уже лет 20 не могут эту проблему решить. Как дымил завод, так и дымит. Представляю, как во время матчей над нашим стадионом "Волгоград-Арена" нависнет это оранжевое облако. Прославимся на весь мир", - возмутился таксист, представившийся Сергеем.

"Лисьи хвосты" "Красного Октября" - явление для города частое

"Эти "лисьи хвосты" завода "Красный Октябрь" явление в городе известное, частое и печальное", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" директор Информационного центра "Волгоград-Экопресс" Елена Васильева.

По ее словам, в ежегодных отчетах регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии (докладах о состоянии окружающей среды Волгоградской области) указано, что основные компоненты загрязняющих веществ, содержащихся в смоге завода "Красный Октябрь", это окислы железа, диоксиды серы и азота, оксид углерода, марганец, фторид водорода.

"Понятно, что этот букет загрязняющих веществ пагубно сказывается на здоровье волгоградцев. Тут и болезни органов дыхания, и онкология, и аллергия", - заявила Васильева.

По ее словам, только надзорные органы имеют доступ на завод для взятия проб воздуха во время выбросов смога.

"Только надзорные органы – Росприроднадзор, Ростехнадзор – могут появляться там с проверками, число которых строго ограничено законом. Поэтому независимые экологические организации могут только на улицах города брать пробы", - сказала Васильева.

Последний доклад о состоянии окружающей среды Волгоградской области за 2016 год опубликован на сайте Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 6 июня 2017 года. В нем указано, что зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в пробах атмосферного воздуха "в различных точках селитебной зоны района (территории, которая предназначена и отвечает за рациональное и правильное размещение жилого фонда) под факелом выбросов АО "ВМК "Красный Октябрь" в зависимости от направления ветра". В частности, отмечено 28 превышений в 2,2 раза ПДК по пыли (взвешенных веществ), 25 превышений в 2,2 раза по диоксиду азота, 27 превышений в 2,6 раза по оксиду углерода, 11 превышений в 2 раза по фториду водорода, одно превышение в 1,8 раза по фенолу и два превышения в 9 раз по кадмию.

"Красный Октябрь" оштрафован более чем на 700 тысяч рублей

"Завод "Красный Октябрь" является объектом федерального надзора, поэтому надзорная деятельность по поводу выбросов, их количества и состава находится в компетенции регионального Росприроднадзора", - сообщили в пресс-службе администрации Волгограда на запрос "Кавказского узла".

Основной проблемой, связанной с деятельностью завода "Красный Октябрь", "является выброс загрязняющих веществ от источников электросталеплавильного цеха №2 (ЭСПЦ №2)", говорится в ответе на запрос "Кавказского узла" за подписью заместителя руководителя Росприроднадзора по Волгоградской области А. С. Хохлова.

По данным надзорного органа, с 1 января 2017 года у завода нет разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, поэтому в течение прошлого года и пяти месяцев 2018 года в отношении юридического лица АО "ВМК "Красный Октябрь" управление Росприроднадзора вынесло три протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ "Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения". Эти протоколы были направлены в Ворошиловский районный суд Волгограда для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности технологического оборудования, связанного с выбросами вредных веществ в атмосферный воздух.

"Однако в первых двух случаях судом было принято решение о назначении административного наказания АО "ВМК "Красный Октябрь" в виде штрафов на общую сумму 500 тысяч рублей. В настоящее время на рассмотрении в суде находится протокол от 16 марта 2018 года", - говорится в письме А.С. Хохлова.

По данным Росприроднадзора, по факту незаконных выбросов загрязняющих веществ в воздух Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла несколько постановлений об административном наказании АО "ВМК "Красный Октябрь" в виде штрафов на общую сумму 220 тысяч рублей. Все назначенные судом штрафы в сумме 720 тысяч рублей, по данным заместителя руководитель регионального управления Росприроднадзора, АО "ВМК "Красный Октябрь" оплатило в полном объеме.

По указанным в письме данным основные загрязняющие вещества, которые входят в состав смога, выбрасываемого заводом "Красный Октябрь" в атмосферный воздух, это оксид железа, оксид углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, пыль неорганическая (диоксид кремния).

"В соответствии с имеющейся документацией ртуть не входит в перечень веществ, выбрасываемых АО "ВМК «Красный Октябрь", - отметил заместитель главы областного управления Росприроднадзора.

Из ответа за подписью заместителя руководителя регионального управления Росприроднадзора стало известно, что на одном из заседаний регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу с руководством завода "Красный Октябрь" была согласована приостановка деятельности ЭСПЦ №2 (протокол №9). На какой срок будет остановлена работа в этом цеху, Хохлов не сообщил.

"Также в период с 25 мая по 25 июля 2018 года предприятием предпринимаются меры по установке газоочистного сооружения для дуговой сталеплавильной печи ДСП-200 №5, расположенной в указанном цехе», - говорится в ответе А.С. Хохлова.

Ответ на официальный запрос "Кавказского узла" от руководства "Красного Октября" пока не получен.