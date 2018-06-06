Показания свидетелей дали аргументы защите по делу Хамхоева

06 июня 2018, 16:50

Понятые и видеооператоры зашли во двор дома жителя Ингушетии Альберта Хамхоева уже после начала обыска, заявил 5 июня суду свидетель обвинения. Его слова подтвердили версию защиты о подброшенном Хамхоеву пистолете, уверены адвокаты.

Как сообщал "Кавказский узел", Альберт Хамхоев был задержан и обвинен в незаконном обороте оружия после нападения боевиков на пост ДПС в Яндаре 5 ноября 2017 года. В ходе заседания суда 29 мая родители и брат Альберта Хамхоева сообщили суду, что силовики избили его при задержании, а затем подбросили ему пистолет.

Хамхоев отказался признать свою вину. По словам отца, Альберт был в день нападения на спортивных сборах в Москве и вернулся в республику только 9 ноября. Арест сына он связал со знакомством с одним из убитых в Яндаре.

В ходе заседания 5 июня были допрошены свидетели обвинения. Они вели себя несколько скованно, нервничали и неуверенно отвечали в ходе допроса, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в суде.

Оператор начал съемку уже после начала оперативных мероприятий



Первым дал показания суду оперативник ЦПЭ Ингушетии Ислам Мурзабеков.

По его словам, он вместе со своим коллегой выехал по поручению руководства на задержание Альберта Хамхоева, чтобы вести съемку. "По заданию руководителя центра мы выехали вместе с двумя понятыми", - заявил Мурзабеков.

Рассказывая о прибытии на место, свидетель отметил, что начал снимать, когда зашел во двор дома Хамхоевых, и там уже были силовики. "Я начал снимать, когда зашел во двор. Не могу назвать точное количество сотрудников, которые зашли во двор до меня. Там было большое количество сотрудников, которые проводили оперативно-разыскные мероприятия... Альберт стоял с поднятыми вверх руками у забора, когда мы вошли... Я не знаю, что там было до меня", - пояснил суду свидетель.

На вопрос защитника, почему он не снимал всю процедуру с самого начала, оперативник ответил, что ждал команды. "Я начал снимать с того момента, как меня пригласили... Понятые зашли вместе со мной", - подчеркнул он.

Мурзабеков не смог подтвердить, слышал ли он крики о пистолете от силовиков, так как не смог различить голоса. "Я смог бы, наверное, узнать голоса, но там было много людей. Голос женский от мужского я бы смог отличить, но я не уверен, что я слышал крик. Точно не могу сказать", - отметил он.

Следующий свидетель, старший оперуполномоченный ЦПЭ Магомед Яндиев отказался давать показания, сославшись на то, что не участвовал в задержании. "Я ничего не могу пояснить, так как не имею отношения к этому делу. В задержании не участвовал. Да, единственное, отвез Альберта Хамхоева в дознание МВД, оттуда в РОВД Назрановского района вместе с Аспиевым (оперативник, находящийся под домашним арестом по делу о пытках в ингушском центре "Э", - прим. "Кавказского узла")", - пояснил оперативник.

Эксперт рассказала об отсутствии отпечатков на пистолете



Еще одним свидетелем на заседании 5 июня выступила эксперт дактилоскопической экспертизы МВД Фатима Местоева, которая проводила исследования оружия, по версии следствия, изъятого у Альберта Хамхоева.

Она не подтвердила обнаружение каких-либо инородных тел, волос и отпечатков на пистолете, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Я проводила исследования оружия искусственным светом. Следов рук не обнаружила... Я его, пистолет, не разбирала, только внешний осмотр. Я сейчас не помню, была ли обойма в пистолете. Вроде отдельно.... Инородных тел я не видела", - пояснила Фатима Местоева.

Напомним, что в ходе заседания суда 23 мая эксперт сообщил, что не обнаружил на пистолете, изъятом, по версии следствия, у Хамхоева, отпечатков его пальцев, но его коллега заявил, что нашел на пистолете волос подсудимого.

Адвокаты: свидетель рассказал о грубом нарушении при обыске

То, что, по словам свидетеля, на момент изъятия оружия не было понятых, очень важный момент и грубое нарушение процессуальных норм, заявили адвокаты.

"Очень важный момент, озвученный 5 июня, - то, что нет понятых на момент якобы изъятия оружия. Это грубое нарушение процессуальных норм. Видеооператора не пускали в дом до момента, пока пистолет не оказался у Альберта за поясом. Это полностью подтверждает доводы защиты, что пистолет был подброшен", - заявил адвокат Александр Караваев.

Адвокат Джабраил Куриев также указал на то, что "один из участников обыска фактически подтвердил, что до того как оператор и понятые вошли во двор, вперед них зашло неопределенное количество силовиков и уже поработали в доме".

"Мы изначально говорили, что пистолет подкинули, а потом зашли понятые. Один из свидетелей это объяснил суду по факту. Эксперт, проводивший дактилоскопическую экспертизу, тоже подтвердила, что осмотр не выявил никаких инородных тел на оружии", - заявил он.

Суд перенес допрос силовика

В ходе заседания суда адвокат Джабраил Куриев также попросил не вводить в зал очередного свидетеля обвинения, сотрудника одного из силовых ведомств.

"Межрайонным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту пыток моего подзащитного Хамхоева Альберта, и 6 июня должно состояться опознание лиц, подозреваемых в пытках моего подзащитного. Я прошу не опрашивать свидетеля, иначе опознание может сорваться", - заявил Куриев суду.

Адвокат Караваев поддержал коллегу, сказав, что следствие пока не успело провести со всеми свидетелями должную работу.

Суд счел доводы защиты достаточными и отложил допрос свидетеля до следующего заседания, которое назначено на 14.30 мск 14 июля, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

28 января стало известно, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий силовиками в отношении Альберта Хамхоева. По словам матери, после заявления о пытках силовики вынуждали Альберта Хамхоева отказаться от своих слов, угрожая причинить вред его близким.

Правозащитники указали на связь дел Хамхоева и о пытках в ингушском центре "Э"

Есть все основания считать, что оружие Альберту Хамхоеву было подброшено, отметил руководитель ингушского отделения "Мемориала" Тимур Акиев. Уголовное дело против Альберта Хамхоева начинает пересекаться с делом о пытках, отметил представитель "Комитета против пыток" Константин Гусев.

"Мы изначально следим за этим делом, с момента задержания Альберта. Был большой резонанс, и есть все основания считать, что оружие Альберту подбросили, и что, по всей видимости, есть элементы фабрикации дела. Нас интересует, чем закончится это дело. 5 июня ничего особенно важного не было озвучено. Один свидетель вообще не присутствовал при задержании, второй не видел момента задержания, изъятия, ничего интересного, но сам факт, что процесс не затягивается - уже хороший показатель", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Акиев.

По словам, Константина Гусева, главное то, что уголовное дело начинает пересекаться с уголовным делом о пытках. "Значит, мы не зря работаем. Учитывая оглашенные 5 июня показания, один из причастных к делу находится под домашним арестом. То, что один и тот же силовик фигурирует уже в двух делах - это уже показывает актуальность этой работы", - подчеркнул он.

Напомним, что нальчикский гарнизонный военный суд рассматривает дело семи сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии, которые обвиняются в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Подсудимые отказались признать вину.