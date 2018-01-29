Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

29 января 2018, 03:48

Возбуждено уголовное дело по факту избиения Альберта Хамхоева силовиками

В связи с превышением должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов Ингушетии в отношении Альберта Хамхоева возбуждено уголовное дело. 

Как сообщал "Кавказский узел", житель села Яндаре Назрановского района Альберт Хамхоев был задержан по подозрению в хранении оружия 14 ноября. Родственники Хамхоева заявили, что оружие подброшено сотрудниками правоохранительных органов на их глазах, сам Хамхоев подвергается пыткам, и что силовики угрожают причинить вред семье. Несмотря на ходатайство местных депутатов, суд отказался изменить меру пресечения Хамхоеву на домашний арест.

Отец Альберта Хамхоева рассказал, что его сын был знаком с Магомедом Мурзабековым, убитым у поста ДПС в Яндаре после совершенного вечером 5 ноября нападения. Во время нападения один из боевиков совершил самоподрыв, остальные устроили перестрелку с силовиками. Двое полицейских умерли от ран, полученных при взрыве. НАК сообщил о двух убитых боевиках. При этом Хамхоев, который был в день нападения на спортивных сборах в Москве, вернулся в республику только 9 ноября. После задержания он рассказал адвокату, что подвергся избиению и пыткам со стороны силовиков. 21 ноября в следственном изоляторе Хамхоева посетил уполномоченный по правам человека при главе Ингушетии Джамбулат Оздоев, который подтвердил, что на теле Альберта Хамхоева видны многочисленные следы физического насилия.

Дело по жалобе Хамхоева возбуждено Назрановским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по республике.

В постановлении о возбуждении уголовного дела (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что «неустановленные сотрудники правоохранительных органов доставили Хамхоева А. А. в неустановленное следствием место, где совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий с применением насилия и с целью получения у него признательных показаний об обнаруженном в его доме огнестрельном оружии». Дело возбуждено по п. «а» ч. 3  ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Судебно-медицинская экспертиза показала факт применения силы к Хамхоеву, отметил его адвокат Джабраил Куриев. Согласно заключению  судмедэкспертов от 1 декабря 2017 года, при осмотре у Альберта Хамхоева были обнаружены телесные повреждения в виде гематом, кровоподтеков и ссадин. 

Указанные телесные повреждения, говорится в постановлении о возбуждении  дела, являются достаточными данными, которые свидетельствуют о совершении преступления.

Сам Альберт Хамхоев остается под стражей. 

Напомним, что 13 декабря мать Альберта Аза Хамхоева провела несколько одиночных пикетов в Москве, требуя освободить сына. Возле здания Совета Федерации к Азе Хамхоевой подошел один из сенаторов, который попросил женщину написать заявление и прислать в Совет Федерации, пообещав разобраться.

Примечание:

"Родные задержанного по делу об атаке в Яндаре рассказали о фабрикации улик", "Омбудсмен Ингушетии заявил о следах побоев на теле Альберта Хамхоева",  "Родственники Исы Гамботова связали его преследование с осетино-ингушским конфликтом".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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