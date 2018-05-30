Родственники Альберта Хамхоева рассказали о подброшенном оружии

30 мая 2018, 16:10

Родители и брат жителя Ингушетии Альберта Хамхоева сообщили суду, что силовики избили его при задержании, а затем подбросили ему пистолет. Защита считает, что свидетели обвинения дали показания в пользу подсудимого.

Как сообщал "Кавказский узел", Альберт Хамхоев был задержан и обвинен в незаконном обороте оружия после нападения боевиков на пост ДПС в Яндаре 5 ноября 2017 года. 13 марта суд согласился отпустить Хамхоева из СИЗО домой, а 11 мая срок его домашнего ареста был продлен до 23 августа. На прошлом заседании суда 23 мая один эксперт сообщил, что не обнаружил на пистолете, изъятом, по версии следствия, у Хамхоева, отпечатков его пальцев, но его коллега заявил, что нашел на пистолете волос подсудимого.

Родные утверждают, что пистолет Хамхоеву был подброшен при задержании, а сам он не признал вину под пытками. По словам отца, Альберт был в день нападения на спортивных сборах в Москве и вернулся в республику только 9 ноября. Арест сына он связал со знакомством с одним из убитых в Яндаре.

Эксперты рассказали о стрельбе из исследуемого пистолета

На заседании суда по делу Альберта Хамхоева 29 мая были допрошены эксперты-криминалисты МВД и свидетели защиты, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Заседание началось с показаний экспертов МВД по оружию Алихана Даурбекова и Джамалдина Гантемирова, которые рассказали о деталях проведенной ими экспертизы изъятого, по версии обвинения, у Хамхоева пистолета. Было отмечено, что пистолет переделан в боевой из газового. В частности, экспертами были в ходе исследования проведены выстрелы боевыми патронами, что является обычной процедурой при баллистической экспертизе.

Комментируя выступление экспертов, адвокат Хамхоева Джабраил Куриев отметил, что волос его подзащитного не мог сохраниться в пистолете, так как пороховые газы и высокая температура, образующиеся при выстреле, сожгли бы его. Волос не мог естественным путем сохраниться невредимым в оружии, сделал вывод адвокат.

Алихан Даурбеков в числе прочего сообщил, что не обнаружил инородных тел при осмотре пистолета. "Я проводил неполную разборку пистолета, снимал, затвор, магазин, после рабочего дня. Работа производится для того, чтобы узнать состояние оружия и как детали взаимодействуют между собой. Отстрелял патронами из коллекции МВД, до меня осмотр проводили и другие эксперты, и волоса я там не обнаружил", - рассказал Алихан Даурбеков на суде в ответ на вопрос защиты.

Джамалдин Гантемиров также подтвердил, что никаких инородных тел при экспертизе не обнаружил. "К вам поступил пистолет, вы вынули его из пакета. Что там было еще, и фотографии вы делали на этом этапе?" - задал ему вопрос Куриев. "Ко мне поступил пистолет из канцелярии, под подпись - один пистолет, три патрона. Пули и гильзы, кажется, были. Не помню, была ли обойма. Инородных тел я там не заметил. Фотографии делали", - ответил Гантемиров на вопросы судьи и защиты.

Еще двое заявленных свидетелей обвинения — Пшеничный и Мостаренко - не явились в суд, в связи с чем судья озвучил решение об их принудительном приводе на судебное заседание.

Родственники Хамхоева рассказали подробности о его задержании

После опроса свидетелей обвинения по очереди стали опрашивать свидетелей защиты.

Первым выступал Адам Хамхоев, отец Альберта. Он рассказал о подробностях задержания сына 14 ноября 2017 года. Мужчина отметил, что ворвавшиеся во двор частного домовладения силовики вели себя крайне грубо и некорректно, и от них "исходил запах алкоголя".

"В тот день я был дома, во двор ворвались люди в масках, черной форме, они кричали: "Не двигаться!", оцепили двор по периметру, сначала первый зашел в дом, потом – второй. Они не спрашивали фамилию, а только имя", - рассказал Адам Хамхоев.

По его словам, один силовик схватил сначала брата Альберта Аслана, спросив имя, затем отпустил. Когда вышел Альберт и назвал свое имя, его схватили. "Я закричал: "Не сопротивляйся!", на что Альберт ответил: "Папа, как я могу не сопротивляться, когда они мне пытаются вложить в руку оружие", - рассказал Адам Хамхоев.

Со слов отца, после того как сын выронил вложенный ему в руки пистолет, люди в масках засунули его Альберту за пояс.

"Их было около 15-20 человек, они не представились, кричали, привели с собой своих понятых, несмотря на мое возражение, и лишь только после задержания моего сына, когда зашли в дом, предъявили какое-то постановление. Протокол обыска и копию нам не дали. При этом от некоторых сильно несло спиртным. Они перевязали Альберту руки каким-то черным шнурком. Другой сотрудник снимал на телефон… Я спросил, зачем они привели с собой понятых, когда на улице полно соседей, и во дворе была одна из соседок Азиман, и Любовь, которая стояла у ворот. На это они ничего не ответили", - рассказал Адам Хамхоев.

После того, как Альберта вывели во двор, силовики ударили его головой о стену соседского дома, сообщил Адам Хамхоев.

После слов о пришедших вместе с силовиками понятых кто-то из зала сделал реплику, что "это обычная практика силовиков".

Аза Хамхоева, мать Альберта, рассказала суду, что силовики попросили у нее пакет, который затем надели сыну на голову. "Они попросили у меня пакет, я спросила: "Зачем?", они ответили - якобы положить туда пистолет. Позже я узнала, что пистолет они упаковали в свой пакет, а тот, что я дала, надели моему сыну на голову. Если бы я знала…", - заявила женщина.



Аслан Хамхоев изложил те же детали обстоятельств задержания брата, добавив при этом, что его самого ударили. "Я хотел помочь брату, стал заходить в дом по ступенькам, но один из этих людей в маске ударил меня ногой в живот", - заявил Аслан Хамхоев.

Аза Хамхоева также рассказала, что она присутствовала на месте задержания сына и видела, как ему пытались вложить в руки пистолет. "Человек 15-20 в масках ворвались во двор и стали спрашивать имена у сыновей. Аслана отпустили. Спросив у Альберта имя, они его скрутили, и пистолет упал. Они пистолет тогда заткнули за пояс", - рассказала женщина.

Она отметила, что мужу подписать протокол не предложили, а она сама подписать отказалась. "Я начала спрашивать, зачем это, а один из них после всего этого начал зачитывать бумажку и требовал дослушать до конца, якобы мой сын куда-то там причастен", - рассказала Аза Хамхоева.



На вопрос судьи, как она может охарактеризовать своего сына, женщина ответила, что положительно. "Мой сын с детства занимался боксом, и у него не было других интересов, кроме бокса. В школе он учился на отлично, закончил юрфак", - добавила Аза Хамхоева.

Защита уверена в невиновности Хамхоева

Показания свидетелей подтверждают, что пистолет Хамхоеву был подброшен, считает адвокат Джабраил Куриев.

"Люди, которые пытаются солгать, не могут запомнить столько деталей", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" после суда адвокат.

По его мнению, версию защиты подтверждают и показания экспертов. "Предыдущими экспертизами, а их было всего четыре - две экспертизы и два исследования, - волос не был почему-то обнаружен. Проводилась и баллистическая экспертиза, и дактилоскопическая по обнаружению отпечатков пальцев, после выстрелов волос сохраниться не мог, иначе бы он сгорел от пороховых газов, логично", - заявил Джабраил Куриев.

Он добавил, что его подзащитному предъявлено лишь обвинение в хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). "На данном этапе обвинение только в хранении оружия, никакой причастности к каким-то другим моментам вообще не рассматривается", - пояснил адвокат.

Заявления о пытках Куриев не стал комментировать, сказав лишь, что этот вопрос находится на стадии расследования.

То же самое сказал и другой адвокат Хамхоева Александр Караваев, добавивший, что пока рано давать оценку доказательствам.

"Обвинительная база строится только на том, что приехали сотрудники домой к Альберту, и якобы обнаружили у него пистолет. При этом там были родные, соседи. Пока рано давать оценку доказательствам, данным следствием, пока они не проверены в судебном заседании", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Караваев.

В зале суда, кроме допрошенных свидетелей и адвокатов, присутствовали руководитель ингушского отделения "Мемориала" Тимур Акиев, представитель "Комитета против пыток" Константин Гусев.

Атмосфера на судебном заседании была спокойная, присутствующие вели себя сдержанно. Заседание прошло без эксцессов, если не считать опоздание прокурора на 20 минут, из-за чего судья сделал ему замечание.

Следующее заседание суда назначено на 15.00 мск 5 июня.