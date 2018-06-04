Акция протеста продолжилась в Степанакерте после встречи с Саакяном

04 июня 2018, 16:11

Президент Нагорного Карабаха в ходе встречи 3 июня пообещал выполнить требования об отставке силовиков, заявили сегодня протестующие.

Как писал "Кавказский узел", в ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал массовую акцию протеста. 2 июня около 500 местных жителей потребовали ареста виновных и отставки глав всех силовых структур Нагорного Карабаха. К протестующим в Степанакерте присоединились жители регионов.

3 июня участники митинга в Степанакерте продолжили настаивать на отставке руководителей прокуратуры, СНБ и полиции. Президент приказал правительству оперативно реагировать на жалобы граждан и усилить механизмы общественного контроля, заявил протестующим госминистр Араик Арутюнян.

Поздно вечером 3 июня группа активистов из семи человек встретилась с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном, заявили корреспонденту "Кавказского узла" участники акции.

"Мы довольны встречей с президентом. Наши требования не изменились. Надеюсь, что власти выполнят их", - рассказал участник акции протеста Давид Симонян.

По словам другого протестующего, Вардана Асцатряна, "президент обещал выполнить, но сроки не были названы".

Однако сегодня акция протеста в Степанакерте продолжилась. Протестующие продолжают выдвигать требования отставки начальников Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции Карабаха, сообщает "Радио Азатутюн".

"Мы устали от этой жизни, от этого образа жизни, мы требуем только одного - равенства. Чтобы никто не говорил: это сын того-то, он может пересекать сплошную линию. Я нарушил закон - я должен быть наказан. Мы на социальные условия не жалуемся. Все полицейские - наши братья, у нас с ними проблем нет, но руководителем должен стать тот, кто будет служить народу", - цитирует слова одного из протестующих издание.

На сайте главы Нагорного Карабаха сегодня опубликовано сообщение о встрече Саакяна с участниками акции протеста, однако не указаны ее итоги. "3 июня президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с группой представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте. Был обсужден ряд вопросов, касающихся имевшего место 1 июня в столице инцидента и последовавшего после него развития событий", - отмечается в сообщении от 4 июня.

Генпрокуратура Нагорного Карабаха сообщила о возбуждении уголовного дела по факту инцидента и арестах, не уточнив число арестованных. По данным источника в правоохранительных органах, были задержаны 15 человек.

Комментариев от представителей силовых структур Нагорного Карабаха по поводу расследования пока нет. Однако источник в полиции сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что решение об аресте 15 подозреваемых по делу пока не вынесено.

Напомним, что 3 июня в Степанакерте прошла еще одна акция протеста. Участники митинга, организованного властями на центральной площади города, призвали местных жителей прекратить акции протеста с требованием отставки главных силовиков.