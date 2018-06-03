Ветераны на митинге призвали прекратить протесты в Степанакерте

03 июня 2018, 15:27

Участники митинга, организованного властями на центральной площади Степанакерта, призвали местных жителей прекратить акции протеста с требованием отставки главных силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент вызвал протесты - 2 июня около 500 местных жителей потребовали ареста виновных и отставки глав всех силовых структур Нагорного Карабаха. После переговоров с властями активисты согласились разойтись, но заявили, что требования остаются в силе.

Генпрокуратура Нагорного Карабаха сообщила о возбуждении уголовного дела по факту инцидента и арестах, не уточнив число арестованных. По данным источника в правоохранительных органах, были задержаны 15 человек.

Организованный властями митинг на площади Возрождения в Степанакерте прошел сегодня на фоне продолжающейся акции протеста у городского автовокзала. Участники акции протеста подтвердили требование отставки глав всех силовых структур за исключением армии, а участники митинга на центральной площади призвали их прекратить акцию, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

К протестующим в Степанакерте присоединились жители регионов

Участники акции протеста собрались сегодня в 10.30 (9.30 мск) у Степанакертского автовокзала, вновь перекрыв движение по центральному проспекту города. Численность сегодняшней акции по сравнению со вчерашней не изменилась и требования остаются прежними, заверили протестующие корреспондента "Кавказского узла".

Протестующих сегодня стало немного больше, к акции присоединились жители других регионов, сообщил блогер Марут Ванян корреспонденту "Кавказского узла".

"К участникам акции у автовокзала сегодня днем присоединилась группа молодых людей из Гадрутского района, 30 человек. Также я видел людей из Мартунинского района. Люди стоят и не собираются расходиться", - отметил Ванян.

Он добавил, что по состоянию на 15.00 (14.00 мск) сегодня к протестующим никто из представителей властей не вышел.

Произошедшая драка и другие подобные инциденты, связанные с силовиками, являются "позором для общества", заявил школьный преподаватель истории Владимир Долуханян.

"То, что люди собрались со своими требованиями, это правильно. Давно следовало сделать такой шаг, давно надо было потребовать прекратить незаконные действия силовых структур по отношению к населению", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участники контракции властей призвали протестующих отказаться от требований



По инициативе властей сегодня утром на площади Возрождения у здания Национального собрания Нагорного Карабаха состоялся митинг. Его участники призвали протестующих прекратить акции у автовокзала и удовлетвориться обещанием властей провести объективное расследование и наказать виновных, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На митинг пришли более 600 человек, в основном члены Союза ветеранов карабахской войны, чиновники, активисты общественных организаций и работники госструктур из всех районов Нагорного Карабаха. Митинг вела депутат Национального собрания Жанна Галстян.

Выступающие на митинге ссылались на то, что в условиях военного положения необходима консолидация общества, а протестовать, перекрывая движение на центральном проспекте, недопустимо, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"У нас должна быть лишь одна забота – это безопасность нашего государства, и нельзя отвлекаться на другие вопросы", - заявил, выступая на митинге, ветеран карабахской войны из Мартунинского района Або Бадасян. Проблемные вопросы "должны решаться в рамках закона, а не протестами и требованиями к властям", подчеркнул он.

Депутат Жанна Галстян призвала участников акции протеста у автовокзала прекратить акцию и "не сметь закрывать движение на проспекте". По словам Галстян, протестующие "не имеют права" перекрывать магистраль.

Перекрытие движения на проспекте создает проблемы для жителей, такие методы протеста недопустимы, заявили ветераны карабахской войны из села Туми Гадрутского района Гриша Мелкумян и Артур Багдасарян корреспонденту "Кавказского узла".

"Независимо от того, сколько у автовокзала собралось людей, я лично против того, чтобы закрывать дорогу. Я сторонник того, чтобы сесть за стол переговоров, попытаться понять проблему и решить ее", - сказал Гриша Мелкумян.

Митинг на площади продолжался несколько часов, в 13.00 (12.00 мск) его участники разошлись.