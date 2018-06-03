Власти Нагорного Карабаха пообещали протестующим откликаться на жалобы

03 июня 2018, 20:22

Участники митинга в Степанакерте продолжают настаивать на отставке руководителей прокуратуры, СНБ и полиции. Президент приказал правительству оперативно реагировать на жалобы граждан и усилить механизмы общественного контроля, заявил протестующим госминистр Араик Арутюнян.

Как сообщал "Кавказский узел", в ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент вызвал протесты - 2 июня около 500 местных жителей потребовали ареста виновных и отставки глав всех силовых структур Нагорного Карабаха. Сегодня к протестующим в Степанакерте присоединились жители регионов. Участники другого митинга, организованного властями на центральной площади Степанакерта, призвали местных жителей прекратить протесты.

Генпрокуратура Нагорного Карабаха сообщила о возбуждении уголовного дела по факту инцидента и арестах, не уточнив число арестованных. По данным источника в правоохранительных органах, были задержаны 15 человек.

Благодаря тому, что к акции присоединились жители провинции, число протестующих увеличилось почти вдвое. Жители районов развернули плакаты с надписями: "Аскеран с вами", "Гадрут присоединяется к вам и к вашим требованиям", "Мартуни с вами", "В Арцахе не должно быть насилия", передает корреспондент "Кавказского узла".

В полдень на митинг приехала из Армении бывший депутат армянского парламента Заруи Постанджян. "Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Армения едины, и пусть в этом никто не сомневается", - заявила она.

Власти пообещали откликаться на жалобы

К вечеру протестующих посетил и государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, который вел переговоры между участниками акции и высшим руководством республики. "Все вопросы, поднятые во время встречи с президентом, тщательно изучены", - сказал он.

"Народ хочет, чтобы руководители силовых структур ушли. Народ хочет, чтобы была установлена справедливость во всех селах и городах Арцаха. Люди хотят жить счастливо и без страха. Надо уделять больше внимания населению, его проблемам, а если люди обращаются к властям - чтобы их принимали и выслушивали как подобает и проблема решалась по-справедливости", - сказал госминистру активист Давид Симонян.

Так и будет, заявил Араик Арутюнян. "Есть приказ президента правительству считать все требования и жалобы населения справедливыми и оперативно откликаться", - сказал он.

Власти намерены решать все проблемы вместе с народом, отметил Арутюнян. "При Национальном собрании создана группа, которая займется допущенными в прошлом противозаконными действиями, ошибками и проблемами. Со своей стороны хочу заявить, что работа правительства будет более прозрачной. Хочу вас заверить, что все вопросы будут тщательно изучены. Если есть объективные или субъективные проблемы, мы должны решить это вместе. Мы братья и сестры. Будут укреплены механизмы общественного контроля в форме неправительственных организаций, а наши встречи будут активизированы", - сказал Арутюнян.

Протестующие выбрали делегатов для переговоров с президентом

Участники нынешней акции протеста сумели добиться того, что не удалось оппозиции, считает председатель оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян. "Это движение достигло одного большого успеха – это то, что мы как оппозиция не смогли сделать за три года работы в парламенте. Это даст народу возможность быть информированным и предоставит доступ к работе различных ведомств структур", - сказал он на митинге.

Общество продемонстрировало более высокий уровень сознательности, чем власти, отметил Ханумян. "Надеюсь, это движение приведет к тому, что элита дойдет до уровня народа", - сказал Ханумян.

Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что выбран протестующими парламентером для переговоров с властями. "Активной деятельности на этих акциях мы не ведем. Однако мы считаем, что требования справедливые", - отметил Ханумян.

"Принято решение создать делегацию из пяти человек и направить в резиденцию президента на переговоры с Бако Саакяном", - сообщил сегодня представитель карабахской партии "Национальное возрождение" Тигран Григорян. В 20:00 (19:00 мск) акция протеста еще продолжалась, передает корреспондент "Кавказского узла".