Армянские перевозчики потребовали встречи с Пашиняном

04 июня 2018, 11:32

На акцию у здания правительства в Ереване сегодня собрались частные перевозчики, недовольные тем, что их автобусам не позволяют пересекать российскую границу из-за отсутствия межгосударственной лицензии.

Около ста представителей компаний, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки в Россию и обратно, собрались у здания правительства в Ереване. Требуя пересмотреть систему выдачи лицензий, они хотят встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном.

"Система выдачи лицензий должна измениться. Действующий порядок не обеспечивает равные условия для всех перевозчиков. Сейчас вся система служит крупным игрокам, а маленькие компании находятся на грани банкротства. Мы уверены, что только Пашинян решит этот вопрос", - заявил один из участников акции протеста, слова которого приводит ТАСС.

По действующему законодательству Армении, лицензию для пассажирских перевозок государство предоставляет тем компаниям, которые осуществляют только регулярные рейсы в Россию и обратно, отмечает агентство.

При этом с 1 июня армянским водителям, у которых нет лицензий, было запрещено пересекать российскую границу.

"Со 2 июня наши машины не пропустили с КПП "Баграташен" дальше. Нам сказали, что мы должны были соответствующее разрешение взять у минтранса в Ереване", — рассказала директор одной из фирм, осуществляющих нерегулярные пассажирские перевозки из Армении в Россию Анжела Антаносян, слова которой приводит агентство «Sputnik Армения».

Водители также недовольны тендерами на получение лицензии для осуществления пассажироперевозок и требуют вернуться к предыдущей системе лицензирования посредством законодательных изменений, установив равные условия для всех перевозчиков, отмечает агентство.

Армянские чиновники ранее обещали протестующим заняться их проблемой. Так, 29 мая министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян встретился с представителями компаний, осуществляющих нерегулярные пассажирские перевозки, выслушал их требования и сообщил, что поставленные ими проблемы уже включены в повестку дня для обсуждения чиновниками, пишет tert.am.

Как писал "Кавказский узел", Никол Пашинян, встречи с которым добиваются протестующие, был избран премьер-министром Армении 8 мая после массовых акций протеста. В настоящее время он является фактическим руководителем страны.

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", в разделе "Персоналии" разместил биографию Никола Пашиняна, а на тематической странице "Протесты в Армении" публикует материалы о протестных акциях в стране.