Жители Масиса требуют освободить мэра из-под стражи

02 июня 2018, 12:37

Сторонники мэра города Масиса Давида Амбарцумяна, обвиненного по делу о нападении на сторонников Никола Пашиняна во время "бархатной революции", собрались сегодня у здания суда и требуют удовлетворить апелляцию защиты на арест мэра.

Как информировал "Кавказский узел", 31 мая мэр Масиса Давид Амбарцумян, его заместитель Карен Оганян и еще трое человек были задержаны в рамках расследования дела о нападении на участников акции в поддержку нынешнего премьера Армении. 1 июня им были предъявлены обвинения. Полиция сообщила и о еще двух задержанных, которые пока проходят по делу в качестве подозреваемых.

Восемь депутатов фракции Республиканской партии Армении в парламенте поставили свои подписи под просьбой отпустить всех пятерых задержанных под залог. Они заявили, что готовы поручиться за подозреваемых и внести за них залог.

Перед зданием суда административных районов Кентрон - Норк-Мараш, который должен рассмотреть сегодня жалобу защиты Амбарцумяна на его арест, собрались активисты, скандирующие "Свободу Давиду!". Протестующие держат в руках плакаты и портреты Амбарцумяна.

Суд должен вынести решение в 15:00 (14:00 мск), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тигран Атанесян. Он отметил, что арест безоснователем, и защита надеется на положительное решение суда.

"Давида Амбарцумяна арестовали на основании показаний двух свидетелей. В Youtube увидели человека в маске - заявили, что это Давид. Но даже этот человек в маске ничего не предпринимает в видео. И на основании этого выдвинули Давиду Амбарцумяну обвинение в организации массовых беспорядков и участии в них", - сказал Атанесян.

22 апреля на акциях сторонников Никола Пашиняна, который в результате стал главой правительства и фактическим руководителем Армении, группа людей в масках напала на протестующих в ереванском районе Эребуни с дубинками, камнями и электрошокерами. Пострадавшие утверждают, что полиция бездействовала.

Активисты намерены ождать у здания суда решения по аресту Амбарцумяна, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 12:07 мск.

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".