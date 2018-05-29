Студенты университета в Ереване потребовали отставки ректора

29 мая 2018, 12:24

Шествие студентов госуниверситета началось в столице Армении. Протестующие призывают к началу забастовки до отставки ректора Арама Симоняна.

Акцию организовала инициативная группа "Рестарт ЕГУ". Активисты в ходе шествия скандируют: "Свободный независимый студент", "Мы - хозяева нашего вуза".

Протестующие студенты отмечают, что не видят проблем, что в вузах экзаменационный период. "Экзамены могут они и позже сдать, а сейчас нужно решить более важные проблемы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Юра Авагян.

В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" другой член инициативной группы Давид Петросян отметил, что "более месяца они ждали, чтобы в ЕГУ произошли существенные реформы".

По словам активиста, до сих пор студенты получают разные звонки от преподавателей с предупреждениями о том, что к студентам, принимающим участие в протестном движении, будет "не самое хорошее отношение".

"На фоне того, что происходит в вузе, начиная с качества образования, проблем, связанных с академическим отпуском, с прозрачностью работы управления, с неэффективными расходами ресурсов, нам ничего не остается, кроме как потребовать отставки руководящего состава, в том числе, ректора", - отметил Петросян.

По его словам, шествие стартовало от главного корпуса ЕГУ. Студенты направляются к зданиям всех вузов с призывом присоединиться. А завершится шествие там же, откуда началось.

"Кавказский узел" также писал, что ранее студенты Ширакского университета добились отставки ректора своего вуза. Они жаловались на сокращение числа лекций и семинаров, увольнения преподавателей, давление на противников ректора. Сам ректор Саак Минасян заявил, что не видит причин для отставки, однако добровольно покинул пост. Протесты студентов в Гюмри пришлись на период массовых акций протеста, в результате которых 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны был избран Никол Пашинян.