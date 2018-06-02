Житель Северной Осетии оставлен под арестом по делу о похищении

02 июня 2018, 10:11

Суд в Северной Осетии отказался освободить из-под стражи ингуша Хамзата Чаниева, обвиненного в похищении односельчанина Казбека Дзицоева. Потерпевший заявил в суде, что его похитил не Чаниев.

Как сообщал "Кавказский узел", адвокаты ингуша Хамзата Чаниева, обвиненного в похищении односельчанина в 1998 году, попросили Верховный суд Северной Осетии передать дело для рассмотрения в Верховный суд Ингушетии или суд другого региона, ссылаясь на последствия осетино-ингушского конфликта. 14 декабря 2017 года ВС Северной Осетии отказался изменить территориальную подсудность дела. 15 января во Владикавказе была сформирована коллегия присяжных по этому делу.

Осетино-ингушский вооруженный конфликт произошел в 1992 году в Пригородном районе Северной Осетии, где проживали осетины и ингуши. По данным прокуратуры, в конфликте погибли 583 человека, 939 человек получили ранения, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, сообщается в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Адвокаты Чаниева попросили суд освободить его из-под стражи на заседании 31 мая, когда сам похищенный, уроженец Пригородного района Северной Осетии Казбек Дзицоев, усомнился в том, что на скамье подсудимых находится его обидчик. "В присутствии присяжных он сказал, что среди похитителей был человек, похожий на Чаниева, но это не он", - сообщил адвокат Чаниева Шерип Тепсаев.

По его словам, на заседании 1 июня суд отклонил ходатайство защиты. Следующее заседание по делу пройдет 5 июня, информирует "Кавказ.Реалии".

Напомним, что по версии следствия группа людей, в которую входил Чаниев, 31 мая 1998 года напала в лесу на окраине села Тарское Пригородного района Северной Осетии на двух местных жителей, которые собирали там лекарственные травы. Одного из травников убили, а другого увели в Ингушетию, где заточили в подвале и избивали. Похищенный был освобожден после уплаты выкупа. Один из предполагаемых сообщников Чаниева уже осужден и отсидел, двое других объявлены в федеральный розыск. Защита Чаниева считает дело сфабрикованным.