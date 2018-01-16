Защита назвала прецедентом суд над ингушом Чаниевым в Северной Осетии

16 января 2018, 12:51

Суд в Северной Осетии сформировал коллегию присяжных по делу ингуша Хамзата Чаниева, обвиненного в похищении 19 лет назад односельчанина. После осетино-ингушского конфликта таких процессов в республике не было, и суд может быть необъективным, опасаются адвокаты подсудимого.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты ингуша Хамзата Чаниева, обвиненного в похищении односельчанина в 1998 году, попросили Верховный суд Северной Осетии передать дело для рассмотрения в Верховный суд Ингушетии или суд другого региона, ссылаясь на последствия осетино-ингушского конфликта. 14 декабря 2017 года ВС Северной Осетии отказался изменить территориальную подсудность дела и назначил отбор присяжных на 15 января.

По версии следствия, 31 мая 1998 года Чаниев со своими знакомыми напал в лесу на окраине села Тарское Пригородного района Северной Осетии на двух местных жителей, собиравших лекарственные травы. В ходе нападения один мужчина был убит, а другого увели на территорию Ингушетии и держали в подвале, где подвергали избиениям и издевательствам. В середине сентября того же года, после получения выкупа, похищенный был освобожден. Один из предполагаемых сообщников Чаниева был осужден и уже отбыл наказание, а еще двое находятся в федеральном розыске. Защита Чаниева заявила о фабрикации уголовного дела, указав, что его задержали лишь в 2017 году, хотя он все это время жил у себя дома.

15 января во Владикавказе суд сформировал коллегию из 12 присяжных заседателей и пяти запасных, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Чаниева Муса Плиев, уточнив, что в суд по вызову явилось около 50 кандидатов в присяжные.

Следующее судебное заседание назначено на 6 февраля, сообщил адвокат.

По его информации, в Северной Осетии ранее не было суда присяжных над ингушами. "Были над чеченцами, но над ингушом это будет первый суд. До приведения коллегии к присяге я сделал заявление о роспуске коллегии ввиду ее тенденциозности. Мотивировал свое ходатайство тем, что эта коллегия не будет способна принять объективное и справедливое решение. Суд в отводе отказал, посчитав, что нет оснований сомневаться в беспристрастности суда", - рассказал Муса Плиев.

Защита также подала апелляционную жалобу на отказ изменить территориальную подсудность дела, сказал адвокат. "Решение обжаловано моим коллегой Шерипом Тепсаевым в коллегию по уголовным делам Верховного суда Северной Осетии. 23 января коллегия приступит к рассмотрению нашей апелляционной жалобы", - сообщил Муса Плиев.

Также защита намерена попросить председателя Верховного суда России передать дело в другой регион, отметил адвокат. "Это в компетенции председателя ВС РФ, до рассмотрения нашей жалобы в Верховном суде Северной Осетии он может принять такое решение. В нашем деле присутствует национальный, этнический момент, не преодолены последствия осетино-ингушского конфликта, потому мы настаиваем на передаче дела в любой другой регион, который определит Верховный суд. Практика передачи дел из Северной Осетии есть", - сказал Плиев.

Осетино-ингушский вооруженный конфликт произошел в 1992 году в Пригородном районе Северной Осетии, где проживали осетины и ингуши. По данным прокуратуры, в конфликте погибли 583 человека, 939 человек получили ранения, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, говорится в материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Хамзат Чаниев, который содержится в СИЗО Владикавказа, на условия содержания не жалуется, сообщил 15 января корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Шерип Тепсаев.

"На условия содержания жалоб нет, и это исключительно положительная, удивительная тенденция. За последние года 1,5 года ни один из моих подзащитных не пожаловался на недозволенные методы ведения следствия", - сказал адвокат.

Он предположил, что это может быть связано с громкими делами о гибели задержанных в Северной Осетии и Ингушетии.

1 ноября 2015 года житель Владикавказа Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции. По мнению родственников, мужчина подвергся пыткам. По делу о смерти Цкаева были задержаны 10 полицейских. В Ингушетии в 2016 году были задержаны начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Тимур Хамхоев и его подчиненный Адлан Хамхоев. Они обвиняются в причастности к смерти задержанного Магомеда Далиева и пыткам его жены. Всего по делу о смерти Далиева арестованы шесть полицейских.

"Не думаю, что человеческая жизнь вдруг приобрела в нашей стране какую-то ценность, но с момента, когда задержали Чаниева, и по сей день все происходит, как должно быть по закону, отношение такое, разговаривают только на «Вы», и это поразительно. Если это всегда будет продолжаться, то мы рады в этой части изменениям в следственной системе России. Выбивания показаний [Чаниева] не было", - рассказал Шерип Тепсаев.