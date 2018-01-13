13 января 2018, 23:17

Семья Цкаева потребовала переквалифицировать обвинение на "убийство"

Участники акции во Владикавказе в поддержку родных Владимира Цкаева, умершего после допроса в отделе полиции, потребовали справедливого наказания для виновных. Статья "причинение смерти по неосторожности" по делу о гибели Цкаева должна быть переквалифицирована на "убийство", считают его родственники.

Как писал "Кавказский узел", житель Владикавказа Владимир Цкаев умер в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции. По мнению родственников, мужчина подвергся пыткам. В начале января трое находившихся под стражей фигурантов дела были освобождены под подписку о невыезде, в связи с чем защита обвинила следствие в саботаже. Родственники Цкаева возмущены тем, что все обвиняемые фактически находятся на свободе. Сегодня они, а также многие неравнодушные жители Владикавказа вышли на пикет с требованием объективного расследования гибели Цкаева.

По делу о смерти Цкаева были задержаны 10 полицейских, двое из которых заключили сделку со следствием. Остальным - начальнику отдела угрозыска и семи его подчиненным - весной 2017 года предъявили окончательное обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств с причинением тяжких последствий, служебном подлоге и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Акция протеста прошла сегодня на площади перед Осетинским театром. Пикет был санкционированным, однако, несмотря на это, перед началом мероприятия представитель администрации местного самоуправления Владикавказа через мегафон проинформировал собравшихся о правилах проведения такой акции и предостерег их от неправомерных действий.

На пикете собрались родные и близкие Владимира Цкаева, а также друзья, соседи, неравнодушные граждане, адвокат семьи. Все они по очереди выступили перед собравшимися. Кроме того, люди принесли с собой фотографии Цкаева, на которых отчетливо видны следы пыток и развернули плакаты на которых было написано: "Требуем правосудия! Закон един для всех!", "Пытки в ОВД не должны повториться никогда!", "НЕТ судебному произволу", "Вова Цкаев. Кто следующий?", "Ваша совесть молчит. Мы - нет!".

За два года не проведено никакого объективного расследования

"Все десять подозреваемых сегодня находятся на свободе, под подпиской о невыезде. Где справедливость? От имени всей семьи Цкаевых я хочу выразить протест против полицейского произвола. Против того, что за два года не проведено никакого объективного расследования. Складывается ощущение, что дело разваливается, что оно идет не по поводу раскрытия убийства человека, а защиты обвиняемых, иначе как объяснить то, что они находятся на свободе?" - заявил брат погибшего Георгий Цкаев.



По его мнению, статья "причинение смерти по неосторожности" должна быть переквалифицирована на "убийство".

"Мне непонятно, почему обвиняемым было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности? Какая тут могла быть неосторожность? Тут налицо факт убийства с особой жестокостью человека, который находился в беспомощном состоянии - это часть 2 статьи 105 УК РФ, потому что у него руки и ноги были в наручниках, вы все видели следы на фотографиях - его пытали", - сказал родственник Цкаева.

Налицо факт убийства с особой жестокостью человека, который находился в беспомощном состоянии

По его словам, участники акции собрались, чтобы выразить свое несогласие и гражданскую позицию. "Мы требуем справедливого наказания и справедливого расследования, пока еще не поздно это сделать", - сказал брат Цкаева.

Друг Владимира Цкаева Олег Коков охарактеризовал его как "порядочного и обязательного человека" и добавил, что "случившееся повергло всех в шок".

"По этим фотографиям вы сами может видеть, что произошло. Это сделали люди, которые должны, по идее, нас защищать. А получилось так, что человек вышел из дома, попал туда (в отделение полиции) и не вернулся. Агузаров (бывший глава Северной Осетии) нам обещал, что это дело не будет спущено на тормозах, сейчас мы будем надеяться, что новый глава тоже ответственно отнесется, и это дело не дадут замять. Мы будем следить за всем", - заявил Олег Коков.

Двоюродная сестра Владимира Цкаева Ирина Цкаева также сказала, что люди собрались сегодня, чтобы выразить свой протест против полицейского произвола. "Мы требуем справедливого наказания для всех, мы требуем, чтобы те, кто действительно убивал моего брата, были наказаны по закону. Мы хотим, чтобы беспредел у нас в Осетии закончился", - сказала она.

Это пикет не против полиции и прокуратуры, а против тех, кто не несет свою службу так, как надо

По словам брата вдовы Владимира Цкаева Сослана Дзоцоева, данный пикет собран не против полиции и прокуратуры и других ведомств, а "направлен против тех полицейских, которые не несут свою службу так, как надо".

На пикете выступил адвокат Игорь Сикоев, защищавший в суде Марата Букулова, друга Владимира Цкаева.

Владимир Цкаев был заподозрен в том, что ранил из огнестрельного оружия омоновца Роланда Плиева. После смерти Цкаева в ранении Плиева признался житель Владикавказа Марат Букулов, однако он подчеркивал, что действовал в пределах самообороны. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии.

"Убийство Цкаева - это трагедия для близких, для республики и для страны в целом. Это частный случай, но он очень показателен. Таких случаев много, они происходят в разных местах. Их становится все больше. То, что покрываются преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов, - это палка о двух концах. Они этого не понимают. Когда-то придет и их черед, и они могут оказаться в такой ситуации, в какой оказался Вова Цкаев. Никто не застрахован. Люди должны верить в полицию, они должны знать, что если что-то произойдет, полиция придет на помощь… До тех пор, пока нарушение закона со стороны полицейских не будут пресекаться самими же правоохранительными органами, ситуация будет только ухудшаться", - заявил Игорь Сикоев.

Убийство Цкаева - частный случай, но он очень показателен. Таких случаев много, они происходят в разных местах. Их становится все больше

Адвокат семьи Цкаевых Анжелика Сикоева напомнила присутствующим, что трое полицейских, которых отпустили под подписку о невыезде, обвиняются по тяжкой статье - ч.4. ст. 111 УК РФ, и "поэтому их нельзя было освобождать из-под стражи".

"Мы своей целью ставим только лишь выявление всех виновных в совершении убийства Цкаева и то, чтобы эти люди предстали перед законом и получили наказание, которое они заслуживают. Если в республике мы не сможем добиться правосудия и наказания этих людей, то мы будем обращаться к вышестоящему руководству правоохранительных органов и просить, чтобы понесли наказание те лица, которые саботировали предварительное расследование дела Цкаевых", - заявила адвокат.

Блогер Алик Пухаев, который пришел на пикет, тоже высказал свое мнение. "Я никого ни к чему не призываю, но мы живем на Кавказе, и люди получают четкие сигналы, что можно убивать и не нести потом наказание. Я не исключаю, что, видя все это, люди могут пойти на самосуд, если такие преступления будут повторяться", - считает он.

Мы живем на Кавказе, и люди получают четкие сигналы, что можно убивать и не нести потом наказание

В завершении акции протеста выступила вдова Владимира Цкаева Земфира Цкаева. По ее словам, спустя два года после смерти ее мужа, она не получила от Следственного комитета никакого результата. По ее мнению, в начале следственных действий были упущены важные моменты. Вдова Цкаева утверждает, что, в частности, в кабинете, где погиб ее муж, не работали эксперты-криминалисты, не были изъяты вещи обвиняемых.

Земфира Цкаева подготовила письмо на имя главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, где она заявляет, что "расследование о смерти ее мужа в отделе полиции зашло в тупик".

"Ошибка", допущенная органом предварительного расследования, а именно несвоевременное обращение за продлением сроков предварительного расследования и продлением сроков содержания под стражей, а также отсутствие ознакомления участников предварительного расследования с материалами уголовного дела, привела к тому, что все фигуранты по делу, в том числе обвиняемые в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), были отпущены на свободу. Такую "ошибку" ничем иным, как уверенностью в своей безнаказанности и манипулированием законом, объяснить невозможно", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Акция против полицейского произвола собрала порядка 300 человек, написал блогер "Кавказского узла" Алан Цхурбаев в своем посте, опубликовав фотографии с мероприятия. О том же числе участников заявили организаторы пикета. Однако по правоохранительных органов, в акции приняли участие около 150 человек.

"Кавказский узел" размещает новости о ходе расследования смерти Владимира Цкаева на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"