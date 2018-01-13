13 января 2018, 20:50

Родные Цкаева на пикете во Владикавказе потребовали объективного расследования

Около 300 жителей Владикавказа вышли сегодня на пикет в поддержку родных Владимира Цкаева, умершего после допроса в отделе полиции. Близкие Цкаева опасаются, что дело о его смерти хотят "замять".

Как писал "Кавказский узел", житель Владикавказа Владимир Цкаев умер в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции. По мнению родственников, мужчина подвергся пыткам. В начале января трое находившихся под стражей фигурантов дела были освобождены под подписку о невыезде, в связи с чем защита обвинила следствие в саботаже. Родственники Цкаева возмущены тем, что все обвиняемые фактически находятся на свободе.

По делу о смерти Цкаева были задержаны 10 полицейских, двое из которых заключили сделку со следствием. Остальным - начальнику отдела угрозыска и семи его подчиненным - весной 2017 года предъявили окончательное обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств с причинением тяжких последствий, служебном подлоге и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласованный с властями пикет против полицейского произвола прошел сегодня на площади перед Осетинским театром во Владикавказе. Перед началом акции представитель городской администрации через мегафон предостерег собравшихся от неправомерных действий, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Помимо родных и друзей Владимира Цкаева на пикет пришли многие неравнодушные жители Владикавказа. Участники акции держали фотографии Цкаева с явными следами пыток и плакаты с лозунгами «Требуем правосудия! Закон един для всех!», «Пытки в ОВД не должны повториться никогда!», «Нет судебному произволу», «Вова Цкаев. Кто следующий?», «Ваша совесть молчит. Мы - нет!».

Акция против полицейского произвола собрала порядка 300 человек, написал блогер "Кавказского узла" Алан Цхурбаев в своем посте, опубликовав фотографии с мероприятия.

Брат погибшего Георгий Цкаев, выступая на пикете, обвинил следствие в неэффективности, указав, что обвиняемые находятся на свободе. Он также потребовал переквалификации обвинения со статьи о причинении смерти по неосторожности на статью об убийстве.

"Кавказский узел" размещает новости о ходе расследования смерти Владимира Цкаева на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"