Отец второго убитого школьника присоединился к акции протеста в Грузии

02 июня 2018, 00:16

Отец второго убитого подростка выразил вечером 1 июня поддержку инициатору акции протеста Зазе Саралидзе, но призвал его довериться следствию и властям. По данным организаторов акции протеста, против протестующих готовятся провокации.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "#не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, приговором по делу об убийстве двух школьников. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, а сегодня суд ужесточил приговор обвиняемым, приговорив их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. МВД начало расследовать попытки фальсификации дела, но протестующие заявили о недоверии следствию.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался.

Придя вечером 1 июня на акцию у правительства Грузии, отец второго убитого отметил, что "не хочет революции". «Я хочу, чтобы убийца моего сына был наказан, я тоже недоволен судом», - заявил мужчина, слова которого приводит грузинский "Первый канал".

Он отметил, что до сих пор не появлялся на акции протеста, но на акции вечером 1 июня выступил неизвестный ему человек, назвавшийся крестным его сына. «Если это поддержка, тогда пусть ей и будет, здесь не должно быть места для авантюристов и авантюр», — заявил отец убитого школьника.

По словам мужчины, соученики его сына и сына Зазы Саралидзе не дают достоверные показания под давлением своих родителей. Он призвал родителей "пустить своих детей, чтобы они дали правильные показания".

«Я высказываю поддержку Зазе. Расследование не осуществляется из-за многих обстоятельств, в частности [некоторые родители] не пускают своих детей, чтобы они дали показания для верного расследования", - заявил он.

Правозащитник заявил о готовящейся провокации

Руководитель неправительственной организации «Центр реформы правосудия» Звиад Куправа заявил вечером 1 июня, что на акции протеста планируется провокация преступного характера, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Об этом сообщил брат [экс-министра обороны Тинатин] Хидашели, занимавший высокий пост в Службе государственной безопасности», - заявил Куправа в прямом эфире грузинской телекомпании «Иберия».

Он призвал МВД и лично главу ведомства Георгия Гахария получить от брата Тинатин Хидашели информацию и направить на акцию сотрудников следственной группы. Других подробностей Куправа не сообщил, но напомнил, что Заза Саралидзе отказался от предложенной ему государственной охраны из-за недоверия к правоохранителям.

Ранее МВД Грузии сообщило, что отцу убитого школьника Зазе Саралидзе грозит опасность, не исключив покушения на его жизнь, и предложило ему участие в программе защиты свидетелей. "На основании существующей оперативной информации, против Зазы Саралидзе определенными политически мотивированными группами ожидаются провокации разного типа. Эти провокации могут вызвать дестабилизацию в стране", - цитирует заявление МВД корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал также, что 31 мая в Тбилиси были задержаны более десяти участников контракции, организованной движением "Грузинский марш". Представители "Грузинского марша" заявили, что акция "#не убивай" в Тбилиси используется в политических целях.