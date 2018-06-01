Активисты "Грузинского марша" задержаны в Тбилиси

01 июня 2018, 19:47

Акция "#не убивай" в Тбилиси используется в политических целях, заявило движение "Грузинский марш", организовавшее собственную акцию протеста. Полицейские задержали более 10 ее участников, в том числе одного из лидеров "Грузинского марша" Тристана Цителашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", с 31 января в Тбилиси проходит акция протеста "#не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, приговором по делу об убийстве двух школьников. После начала протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, а сегодня суд вынес более строгий приговор обвиняемым, приговорив их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. МВД заявило, что начало расследовать попытки исказить результаты экспертиз по этому делу и выгородить подсудимых, однако протестующие заявляют о недоверии следствию и требуют изменить систему правосудия. Сегодня многочисленные участники акции перекрыли центральный проспект Тбилиси.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался.

Участники движения "Грузинский марш" собрались сегодня в центре Тбилиси на контракцию. Они считают, что за акцией протеста "#не убивай" стоят политики - в частности, оппозиционная партия "Единое национальное движение". При этом активисты подчеркивают, что солидарны с семьями убитых подростков.

В самом начале контракции полицейские задержали свыше десяти активистов "Грузинского марша", в том числе одного из лидеров движения, Тристана Цителашвили. Все они подозреваются в неповиновении полиции.

Сегодня представители оппозиционных партий Грузии провели встречу, по итогам которой заявили о недопустимости использования акции протеста в политических целях.

В то же время, к акции "#не убивай" присоединились несколько сотен студентов разных тбилисских вузов. Они собрались в центре столицы и организованно пришли к зданию парламента, скандируя: "С чистыми руками!".

Организаторы акции у здания парламента, в свою очередь, анонсировали, что выступят сегодня вечером с чрезвычайным зваявлением, передает корреспондент "Кавказского узла".