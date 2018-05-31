Осколки от снарядов. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

31 мая 2018, 09:27

Азербайджан насчитал 103 обстрела за сутки

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в четырех селах, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая Азербайджан обвинил Армению в 98 обстрелах за сутки.

С 30 по 31 мая подразделения Вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 103 раза. Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Камарли, Гушчу Айрым, Агдам и Мунджуглу, а также на безымянных высотах Гедабейского района, сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Армения и Нагорный Карабах на сайтах своих оборонных ведомств сегодня к 09.25 мск не прокомментировали это заявление. Нагорный Карабах, который также регулярно считает обстрелы с азербайджанской стороны, 26 мая заявил, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня 150 раз за неделю.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости из зоны карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Комбайн обстрелян в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан рассказал об обстрелах военных в двух селах", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провокациях".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

31 мая 2018, 10:23

31 мая 2018, 09:58

31 мая 2018, 09:27

31 мая 2018, 09:22

31 мая 2018, 08:44

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты