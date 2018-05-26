26 мая 2018, 14:42

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные за неделю с 20 по 26 мая нарушили режим прекращения огня, сделав более 1500 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" сообщал, что с 13 по 19 мая Нагорный Карабах зафиксировал 250 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

20 мая на границе Армении и Азербайджана при несении службы погиб солдат Адиль Татаров. Минобороны Азербайджана обвинило в произошедшем армянскую сторону и пригрозило отомстить за погибшего. Активизация азербайджанской стороной инженерных работ на границе может стать причиной перестрелок и нежелательных потерь, заявило в ответ Минобороны Армении

За минувшую неделю Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции Армии обороны в общей сложности 150 раз, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

"Азербайджанская сторона произвела по карабахским позициям более 1500 выстрелов из стрелкового оружия разного типа", - цитирует корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы ведомства.

На сайте военого ведомства Азербайджана по состоянию на 14:42 мск 26 мая нет комментариев относительно данного заявления. При этом азербайджанская сторона ежедневно заявляет о нарушении армянскими военными режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Только за минувшие сутки таких случаев было 79, сообщило ведомство.

2-5 апреля 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, после которого стороны объявили о перемирии. Однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух следующих лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Армения согласна на размещение миротворцев в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан начал переговоры об участии в антитеррористической коалиции", "Вице-спикер парламента Азербайджана предложил исключить Армению из ПА НАТО".

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