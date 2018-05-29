Пастух в селении Мертакет. фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

29 мая 2018, 11:38

Комбайн обстрелян в зоне карабахского конфликта

Выполнявший сельхозработы в поле комбайн получил повреждения в результате обстрела, пострадавших нет, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Инцидент произошел сегодня утром. Согласно информации азербайджанской стороны, обстрел велся с позиций, расположенных в направлении села Горган Физулинского района.

В результате обстрела пострадавших нет, но нанесен ущерб сельскохозяйственной технике, указывается в информации на сайте Минобороны Азербайджана.

В момент обстрела комбайн выполнял сельскохозяйственные работы на посевном участке, передает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства «Sputnik-Азербайджан». Обстрел велся из стрелкового оружия, уточняет агентство «АПА». 

В Армении и Нагорном Карабахе к 10.00 мск 29 мая не прокомментировали эти заявления.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Минобороны Азербайджана также заявили, что за минувшие сутки со стороны Армении и карабахских сел режим перемирия был нарушен 84 раза.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости и из зоны карабахского конфликта на тематической странице  "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю", "Похоронен погибший солдат Азербайджана".

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