Автоматическое оружие. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

29 мая 2018, 09:41

Азербайджан рассказал об обстрелах военных в двух селах

Армянские и карабахские военные нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения с 28 по 29 мая с использованием крупнокалиберных пулеметов, заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

Согласно его информации, всего зафиксировано 84 обстрела, а в число обстрелянных попали азербайджанские позиции в селах Агдам и Геяли.

Обстрелы велись со стороны армянских населенных пунктов Ноемберян, Иджеван и Берд, а также со стороны карабахских сел и безымянных высот в Геранбойском, Тертерском и Ходжавендском районах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 09.40 мск 29 мая на своих сайтах не прокомментировали эти заявления.

Как информировал "Кавказский узел", 28 мая Азербайджан обвинил армянскую сторону в 93 обстрелах за сутки, днем ранее – в 86 обстрелах. Нагорный Карабах также ведет подсчет нарушений перемирия, и 26 мая заявил о 150 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 20 по 26 мая. 

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и публикует поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта", "Похоронен погибший солдат Азербайджана", "Нагорный Карабах и Армения провели военные учения с применением авиации".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

29 мая 2018, 10:32

29 мая 2018, 09:41

29 мая 2018, 08:34

29 мая 2018, 07:36

29 мая 2018, 06:36

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты