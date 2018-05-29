Азербайджан рассказал об обстрелах военных в двух селах

29 мая 2018, 09:41

Армянские и карабахские военные нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения с 28 по 29 мая с использованием крупнокалиберных пулеметов, заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

Согласно его информации, всего зафиксировано 84 обстрела, а в число обстрелянных попали азербайджанские позиции в селах Агдам и Геяли.

Обстрелы велись со стороны армянских населенных пунктов Ноемберян, Иджеван и Берд, а также со стороны карабахских сел и безымянных высот в Геранбойском, Тертерском и Ходжавендском районах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 09.40 мск 29 мая на своих сайтах не прокомментировали эти заявления.

Как информировал "Кавказский узел", 28 мая Азербайджан обвинил армянскую сторону в 93 обстрелах за сутки, днем ранее – в 86 обстрелах. Нагорный Карабах также ведет подсчет нарушений перемирия, и 26 мая заявил о 150 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 20 по 26 мая.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и публикует поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".