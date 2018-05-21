Нагорный Карабах и Армения провели военные учения с применением авиации

21 мая 2018, 03:42

На юге Нагорного Карабаха прошли совместные с Арменией военные оперативно-тактические учения с применением боевого огня и авиации. Отрабатывалась оборонительная операция, заявил представитель Минобороны Армении.

Учения продолжались с 14 по 19 мая, сообщил 20 мая пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

"Подвели итоги оперативно-тактических военных учений с применением боевого огня, проведенных 14-19 мая в рамках взаимодействия двух армянских республик на одном из военных учебных объектов, расположенных на юге Арцаха (Нагорного Карабаха)", - написал Арцрун Ованнисян.

По данным пресс-секретаря военного ведомства, учения проведены в три этапа, с привлечением в том числе тактической и военной авиации. "Темой военных учений стало отражение внезапного нападения противника, приведение войск в наивысшую степень боевой готовности, проведение оборонительной операции", - рассказал Арцрун Ованнисян.

Отметим, что учения прошли на фоне взаимных обвинений участников карабахского конфликта в обстрелах и провокациях. 20 мая Азербайджан заявил о гибели своего военнослужащего на границе с Арменией и обвинил в инциденте армянскую сторону. В этот же день солдат Армии обороны Нагорного Карабаха получил смертельное огнестрельное ранение.

Кроме того, 20 мая Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военнослужащие "в течение последних недель на некоторых участках армяно-азербайджанской границы проводят активные инженерные работы с целью улучшения и продвижения своих позиций". Азербайджанское ведомство также обвинило армянскую сторону в "напряженной ситуации и провокациях".