Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провокациях

20 мая 2018, 20:07

Активизация азербайджанской стороной инженерных работ на границе может стать причиной перестрелок и нежелательных потерь, заявило Минобороны Армении после обвинения Азербайджаном армянской стороны в гибели своего военнослужащего.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан заявил сегодня о гибели своего военнослужащего на границе с Арменией и обвинил в инциденте армянскую сторону.

Минобороны Армении в свою очередь сообщило, что азербайджанские военнослужащие "в течение последних недель на некоторых участках армяно-азербайджанской границы проводят активные инженерные работы с целью улучшения и продвижения своих позиций".

"Вооруженные силы Армении предупреждали командование дислоцированных на границе с Арменией азербайджанских сил, что активизация инженерных работ и другие провокационные действия являются причиной перестрелок и могут привести к нежелательным потерям", - написал сегодня пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

По его словам, Армения неоднократно призывала Азербайджан "отказаться от действий, обостряющих обстановку", и предупреждало, что "деструктивные шаги не могут остаться безответными".

МИД Азербайджана после гибели азербайджанского военного назвал заявления Еревана о приверженности мирному разрешению карабахского конфликта "маскировкой захватнической политики" и "абсурдом".

"Заявления Армении о разрешении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта только лишь мирным путем являются ничем иным, как маскировкой своей захватнической политики и полнейшим абсурдом", - цитирует представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева РИА "Новости".

Азербайджанское ведомство также обвинило армянскую сторону в "напряженной ситуации и провокациях".

Напомним, 16 мая миссия ОБСЕ провела мониторинг на линии соприкосновения вооруженных сил в зоне карабахского конфликта. По данным пресс-службы МИД Нагорного Карабаха, нарушений режима прекращения огня выявлено не было. По данным Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня с 16 по 17 мая 90 раз. Позднее министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил председателю ОБСЕ Анджею Каспршику о попытках азербайджанских военных нарушить перемирие. При этом Тоноян привел инцидент с военнослужащим Армии обороны Нагорного Карабаха Шамхалом Петросяном, который был ранен в результате огня противника.

Формальное перемирие после апрельского обострения карабахского конфликта в 2016 году не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".