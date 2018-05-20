20 мая 2018, 16:31

Азербайджанский солдат погиб на границе с Арменией

Военнослужащий азербайджанской армии погиб при выполнении боевой задачи, сообщило Минобороны Азербайджана, обвинив в произошедшем армянскую сторону.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Азербайджан заявил о 93 обстрелах со стороны Армении за сутки.

"20 мая при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации противника на Нахичеванском участке азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Татаров Адиль Али оглы", - сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

Ведомство пригрозило отомстить за погибшего.

Комментариев со стороны Армении и Нагорного Карабаха относительно этого заявления не поступало. 

Напомним, 16 мая миссия ОБСЕ провела мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил в зоне карабахского конфликта. По данным пресс-службы МИД Нагорного Карабаха, нарушений выявлено не было. По данным Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня с 16 по 17 мая 90 раз. Позднее министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил председателю ОБСЕ Анджею Каспршику о попытках азербайджанских военных нарушить перемирие. При этом Тоноян привел инцидент с военнослужащим Армии обороны Нагорного Карабаха Шамхалом Петросяном, который был ранен в результате огня противника.

Формальное перемирие после апрельского обострения карабахского конфликта в 2016 году не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах из гранатометов", "Глава села Баганис заявил об обстреле со стороны Азербайджана", "Степанакерт обвинил Баку в 300 обстрелах за неделю".

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