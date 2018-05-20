Военнослужащий застрелен в Нагорном Карабахе

20 мая 2018, 19:14

Солдат Армии обороны Нагорного Карабаха Гамлет Григорян получил смертельное огнестрельное ранение при невыясненных обстоятельствах, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

"20 мая около 11.00 по местному времени (10.00 мск) на оборонительном пункте одной из воинских частей, расположенных в восточном направлении, пока еще при невыясненных обстоятельствах, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Гамлет Нарайрович Григорян, 1999 года рождения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства обороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, "для выяснения деталей инцидента ведется расследование".

"Кавказский узел" ранее писал, что сегодня Азербайджан заявил о гибели своего военнослужащего, обвинив в этом армянскую сторону.

Формальное перемирие после апрельского обострения карабахского конфликта в 2016 году не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".