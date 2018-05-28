Военные учения в Азербайджане в июне 2017 года. Фото с сайта Минобороны Азербайджана.

28 мая 2018, 11:37

Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

Военные Армении и Нагорного Карабаха 93 раза за минувшие сутки нарушили режим перемирия в зоне конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По его данным, азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым и Алибейли и на безымянных высотах в Газахском и Гедабейском районах были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Ноемберян, Беркабер, Иджеван, Мосесгех и Красносельск.

Кроме того, обстрелы зафиксированы со стороны карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Ширванлы, Кенгерли, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили, а также с безымянных высот на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с использованием крупнокалиберных пулеметов, отмечается в сообщении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали эти заявления на своих сайтах к 11.37 мск 28 мая.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 27 мая, Азербайджан обвинил армянскую сторону в 93 обстрелах за сутки, днем ранее – в 79 обстрелах. 26 мая Нагорный Карабах заявил о том, что со стороны Азербайджана зафиксировано 150 обстрелов за неделю с 20 по 26 мая. 

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю", "Азербайджан заявил о 79 обстрелах с армянской стороны", "Семья из США подарила велосипеды детям погибших на войне военнослужащих Нагорного Карабаха".

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