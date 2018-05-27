Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

27 мая 2018, 09:45

Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанских военных 86 раз за последние сутки, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 26 мая Азербайджан заявил о 79 обстрелах с армянской стороны, а Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю.

По информации Минобороны Азербайджана, обстрелы позиций в Газахском и Гедабекском районах велись с территории Ноемберянского и Красносельского районов Армении.

Также обстрелы позиций азербайджанской армии велись с позиций, расположенных в шести районах Нагорного Карабаха, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9.43 мск не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанского Минобороны.

"Кавказский узел" сообщал также, что 20 мая на границе Армении и Азербайджана погиб солдат Адиль Татаров. Минобороны Азербайджана обвинило в произошедшем армянскую сторону, а Минобороны Армении в ответ заявило, что активизация азербайджанской стороной инженерных работ на границе может стать причиной таких потерь.