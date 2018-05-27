27 мая 2018, 09:45

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанских военных 86 раз за последние сутки, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 26 мая Азербайджан заявил о 79 обстрелах с армянской стороны, а Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю

По информации Минобороны Азербайджана, обстрелы позиций в Газахском и Гедабекском районах велись с территории Ноемберянского и Красносельского районов Армении.

Также обстрелы позиций азербайджанской армии велись с позиций, расположенных в шести районах Нагорного Карабаха, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9.43 мск не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанского Минобороны.

"Кавказский узел" сообщал также, что 20 мая на границе Армении и Азербайджана погиб солдат Адиль Татаров. Минобороны Азербайджана обвинило в произошедшем армянскую сторону, а Минобороны Армении в ответ заявило, что активизация азербайджанской стороной инженерных работ на границе может стать причиной таких потерь.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армения согласна на размещение миротворцев в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан начал переговоры об участии в антитеррористической коалиции", "Вице-спикер парламента Азербайджана предложил исключить Армению из ПА НАТО".

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