Похоронен погибший солдат Азербайджана

22 мая 2018, 08:30

Адиль Татаров, погибший при выполнении боевой задачи на Нахичеванском участке азербайджано-армянской границы, похоронен в родном селе Гыраг Кесемен Агстафинского района.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая на границе Армении и Азербайджана при несении службы погиб солдат Адиль Татаров. Минобороны Азербайджана обвинило в произошедшем армянскую сторону и пригрозило отомстить за погибшего.

Перемирие после апрельского обострения карабахского конфликта в 2016 году стало формальным и не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Проститься с погибшим военнослужащим пришли представители районной общественности, исполнительной власти и сослуживцы, его похоронили под оружейные залпы почетного караула, пишет сегодня "Спутник-Азербайджан".

Адиль Татаров начал служить в апреле 2017 года, до демобилизации ему оставалось два месяца.