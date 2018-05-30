Брошенный дом в селе Чарыглы. Фото © Sputnik / Murad Orujov https://ru.sputnik.az/karabakh/20171111/412709283/obstrel-karabah-pulemety-okkupirovannye-rajony.html

30 мая 2018, 08:26

Азербайджан обвинил Армению в 98 обстрелах за сутки

Вооруженные силы Армении 98 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По его данным, позиции азербайджанских военных селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Ноемберян, Беркабер и Красносельск.

Также обстрелы зафиксированы со стороны карабахских сел Чилябюрт, Ярымджа, Немирли, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Новрузлу, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Нюзгяр, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжавендском районах, сообщается сегодня на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха к 08.26 мск 30 мая не прокомментировали эти заявления на своих сайтах.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 29 мая, Азербайджан заявил о 84 обстрелах с армянской стороны за сутки, а также об обстреле комбайна в зоне карабахского конфликта. Днем ранее Азербайджан обнародовал информацию о 93 обстрелах за сутки. Нагорный Карабах, который также ведет подсчет нарушений перемирия, 26 мая обвинил  Азербайджан в 150 обстрелах за неделю с 20 по 26 мая. 

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости из зоны карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан рассказал об обстрелах военных в двух селах", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провокациях".

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