Азербайджан обвинил Армению в 98 обстрелах за сутки

30 мая 2018, 08:26

Вооруженные силы Армении 98 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По его данным, позиции азербайджанских военных селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Ноемберян, Беркабер и Красносельск.

Также обстрелы зафиксированы со стороны карабахских сел Чилябюрт, Ярымджа, Немирли, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Новрузлу, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Нюзгяр, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжавендском районах, сообщается сегодня на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха к 08.26 мск 30 мая не прокомментировали эти заявления на своих сайтах.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 29 мая, Азербайджан заявил о 84 обстрелах с армянской стороны за сутки, а также об обстреле комбайна в зоне карабахского конфликта. Днем ранее Азербайджан обнародовал информацию о 93 обстрелах за сутки. Нагорный Карабах, который также ведет подсчет нарушений перемирия, 26 мая обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю с 20 по 26 мая.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости из зоны карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".