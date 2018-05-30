США и ЕС раскритиковали признание Сирией Абхазии и Южной Осетии

30 мая 2018, 10:19

Признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право, заявила внешнеполитическая служба Евросоюза. Госдепартамент США выступил с поддержкой территориальной целостности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая министерства иностранных дел Сирии, Южной Осетии и Абхазии объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений. Грузия осудила такое решение и анонсировала разрыв дипотношений с Сирией.

Внешнеполитическая служба ЕС раскритиковала решение Сирии признать независимость Абхазии и Южной Осетии, заявив, что такое решение "нарушает международное право и принцип территориальной целостности в соответствии с хартией и резолюциями ООН", написал 29 мая ТАСС.

В заявлении Европейского Союза сказано, что он "полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ".

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала решение Сирии "необоснованным" и заявила, что оно "не помешает поддержке территориальной целостности Грузии", сообщило 29 мая агентство "Новости-Грузия".

Такую же точку зрения высказала исполняющая обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд. "США осуждают признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии и призывают сирийское руководство отозвать свое решение", - сказала она.

По ее словам, США также призывают Россию, Никарагуа, Венесуэлу и Науру поменять свое решение о признании независимости этих территорий. "Также подчеркну, что существуют конкретные последствия, которые следуют за подобными признаниями", - цитирует дипломата "Интерфакс".

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию своими территориями, оккупированными Россией.

Из суверенных государств независимость Абхазии и Южной Осетии признали также Никарагуа (сентябрь 2008 г.), Венесуэла (сентябрь 2009 г.), Науру (декабрь 2009 г.), Тувалу (сентябрь 2011 г.). В мае 2011 года островное государство Вануату признало Абхазию, однако затем подписало с Тбилиси договор о признании территориальной целостности Грузии.