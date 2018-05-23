23 мая 2018, 22:22
Жилье беженцев из Абхазии повреждено после пожара в Грузии
Пожар в многоэтажном жилом доме в селе Читацкаро Зугдидского района обошелся без жертв, но огонь сильно повредил здание, где проживают беженцы из Абхазии.
Возгорание началось на четвертом этаже здания бывшего общежития. Квартира, в которой начался пожар, сгорела. Людей успели эвакуировать, и никто из жильцов не пострадал, сообщило сегодня со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2" издание "Спутник-Грузия".
В результате пожара сильно повреждено здание. В доме проживали в основном беженцы из Абхазии, они надеются на помощь властей, информируют "Новости-Грузия".
"Кавказский узел" ранее писал, что 24 апреля в Батуми, неподалеку от гостиницы "Леогранд", произошел крупный пожар в жилых домах на 400 квадратных метрах, без крова остались семь семей. Спасатель и двое местных жителей были госпитализированы.
"Историческое здание в центре Тбилиси пострадало из-за пожара", "При пожаре в Олимпийской деревне в Тбилиси пострадал человек", "В результате пожара в Гелатском монастыре Грузии сгорели кельи".
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23 мая 2018, 22:22
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Жилье беженцев из Абхазии повреждено после пожара в Грузии
Пожар в многоэтажном жилом доме в селе Читацкаро Зугдидского района обошелся без жертв, но огонь сильно повредил здание, где проживают беженцы из Абхазии.
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