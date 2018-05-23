23 мая 2018, 22:22

Жилье беженцев из Абхазии повреждено после пожара в Грузии

Пожар в многоэтажном жилом доме в селе Читацкаро Зугдидского района обошелся без жертв, но огонь сильно повредил здание, где проживают беженцы из Абхазии.

Возгорание началось на четвертом этаже здания бывшего общежития. Квартира, в которой начался пожар, сгорела. Людей успели эвакуировать, и никто из жильцов не пострадал, сообщило сегодня со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2" издание "Спутник-Грузия".

В результате пожара сильно повреждено здание. В доме проживали в основном беженцы из Абхазии, они надеются на помощь властей, информируют "Новости-Грузия". 

"Кавказский узел" ранее писал, что 24 апреля в Батуми, неподалеку от гостиницы "Леогранд", произошел крупный пожар в жилых домах на 400 квадратных метрах, без крова остались семь семей. Спасатель и двое местных жителей были госпитализированы. 

Примечание:

"Историческое здание в центре Тбилиси пострадало из-за пожара", "При пожаре в Олимпийской деревне в Тбилиси пострадал человек", "В результате пожара в Гелатском монастыре Грузии сгорели кельи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 мая 2018, 23:25

23 мая 2018, 23:14

23 мая 2018, 22:22

23 мая 2018, 22:01

23 мая 2018, 21:43

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Куда уходит детство
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты