Жилье беженцев из Абхазии повреждено после пожара в Грузии

23 мая 2018, 22:22

Пожар в многоэтажном жилом доме в селе Читацкаро Зугдидского района обошелся без жертв, но огонь сильно повредил здание, где проживают беженцы из Абхазии.

Возгорание началось на четвертом этаже здания бывшего общежития. Квартира, в которой начался пожар, сгорела. Людей успели эвакуировать, и никто из жильцов не пострадал, сообщило сегодня со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2" издание "Спутник-Грузия".

В результате пожара сильно повреждено здание. В доме проживали в основном беженцы из Абхазии, они надеются на помощь властей, информируют "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" ранее писал, что 24 апреля в Батуми, неподалеку от гостиницы "Леогранд", произошел крупный пожар в жилых домах на 400 квадратных метрах, без крова остались семь семей. Спасатель и двое местных жителей были госпитализированы.