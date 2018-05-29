Грузия анонсировала разрыв дипотношений с Сирией

29 мая 2018, 15:37

Официальный Тбилиси осудил власти Сирии за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня МИДы Сирии, Южной Осетии и Абхазии объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию своими территориями, оккупированными Россией.

О том, что Грузия начала процедуру по прекращению дипломатических отношений с Сирией, заявил сегодня на специальном брифинге замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.

Он заявил о нарушении принципов международного права и незаконности решения сирийских властей признать независимость Абхазии и Южной Осетии, а также обвинил в причастности к этому власти России, передает «Спутник-Грузия».

«Сирийский режим пренебрег международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости международно признанных границ государств. Учитывая это, Грузия начала процедуры с целью разорвать дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой», - заявил Давид Дондуа, слова которого приводит «Грузия Онлайн».

Напомним, из суверенных государств независимость Абхазии и Южной Осетии, кроме России, признали Никарагуа (сентябрь 2008 г.), Венесуэла (сентябрь 2009 г.), Науру (декабрь 2009 г.), Тувалу (сентябрь 2011 г.). В мае 2011 года островное государство Вануату признало Абхазию, однако затем подписало с Тбилиси договор о признании территориальной целостности Грузии.