Политологи скептически оценили инициативу Маргвелашвили вступить в диалог с Россией

20 мая 2018, 04:05

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о том, что "мечтает" встретиться с президентом России и обсудить, какую пользу могут страны принести друг другу, но при условии, что будут возвращены Абхазия и Южная Осетия. Россия не ответит на предложение грузинских властей и не воспримет заявления президента как сигнал о готовности нормализовать отношения, считает Каха Гоголашвили. У России и Грузии фундаментальные противоречия, пояснил Ираклий Менагаришвили.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о своей готовности к диалогу с властями России, Абхазии и Южной Осетии. Оппозиция раскритиковала заявление, увидев в нем признак "бессилия" властей, а российский МИД отреагировал сообщением о заинтересованности в оздоровлении отношений с Грузией.

В своем заявлении Георгий Квирикашвили подтвердил заинтересованность "в достижении реального прогресса в процессе Женевских международных дискуссий" и готовность лично участвовать в них. По его словам, Грузия и Россия восстановили торгово-экономические отношения, но перспективу урегулирования отношений двух стран подрывает цепь "трагических событий", в том числе смерть в Южной Осетии гражданина Грузии Арчила Татунашвили, тело которого не было передано семье.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с грузинскими студентами 16 мая заявил, что с приходом к власти правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" страна установила правильную внешнюю политику в отношении России, и предложил ей "реальный диалог", в котором РФ примет участие со своей позицией и мнением о том, "какую пользу могут принести друг другу" страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой президента.

По словам Маргвелашвили, он "мечтает" о том времени, когда можно будет поговорить с президентом России, "не исходя из его имиджа, а исходя из интересов российских семей". Президент указал, что "это называется формой современного диалога, и аналогичные переговоры он ведет с президентами разных стран мира".

"Сядем вместе и поговорим. Что из того, что ты сильнее меня, просто поговорим, исходя из интересов", - сказал Маргвелашвили, выступая перед студентами.

При этом Георгий Маргвелашвили заявил, что Грузия предлагает РФ добрососедские отношения с той минуты, как будут возвращены Абхазия и Южная Осетия.

Посредником на переговорах между Грузией и Россией выступает Швейцария после того, как в 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Квирикашвили выступил за максимальное использование формата Женевских переговоров

Комментируя тему грузино-российских переговоров, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 19 мая заявил о важности максимального использования формата Женевских переговоров и его расширения. По его мнению, "минимум на уровне министров или на еще более высоком уровне (нужно) проводить эти встречи".

Напомним, что участники 43-го раунда Женевских переговоров 28 марта не смогли принять декларацию о неприменении силы в Закавказье, объяснив это неготовностью сторон к конструктивному обсуждению вопроса. Россия и Грузия преследуют на переговорах разные цели, пояснили "Кавказскому узлу" грузинские и российские политологи.

"В этом формате есть абсолютно все игроки, которые включены в проблемы. И по той большой боли, которая есть у Грузии, может появиться позитивная динамика. Я в это верю, я вижу для этого ресурсы и считаю, что с соблюдением той красной линии, которая есть у Грузии... можно решить проблему. Просто для этого необходимо максимально использовать те форматы, которые у нас есть", - приводятся словам Квирикашвили в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Грузии.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин не исключил возможности проведения встречи президентов России и Грузии, сообщает портал "Грузия Online".



"Теоретически возможна встреча на всех уровнях, включая высшие, но для этого их надо хорошо готовить", - сказал замминистра.

Политологи назвали проблемы в грузино-российских отношениях фундаментальными

Грузинские эксперты по международным отношениям неоднозначно восприняли заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Эксперт "Центра стратегических исследований" Ираклий Менагаришвили назвал существующие проблемы в отношениях Грузии и России "фундаментальными".

"Я не могу поверить, что в России не понимают, что проблемы в наших отношениях фундаментального характера, а не личностного. Эти фундаментальные, принципиальные вопросы нужно рассматривать в принципиальном плане, если будет такая готовность. У Грузии она есть", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Маргвелашвили своим заявление показал себя конструктивным президентом, указав, что положительно относится к России и считает, что есть перспективы для развития отношений, считает руководитель "Института стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

"Не думаю, что Россия ответит и воспримет это как сигнал. Ранее премьер-министр делал подобные заявления, но на них не реагировали. Они (власти России) отвечают, что статус регионов Абхазии и Южной Осетии не пересматривается, и это решение принято окончательно", - сказал Гоголашвили корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, заявление Маргвелашвили обусловлено желанием баллотироваться на второй президентский срок на осенних президентских выборах, и он уже давно выступает с заявлениями подобного рода.

"Вся эта риторика садится в контекст участия в президентских выборах. Однако не думаю, чтобы Маргвелашвили начал предвыборную кампанию с российского вопроса", - считает эксперт.