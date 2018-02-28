Госдеп США призвал расследовать смерть Татунашвили

28 февраля 2018, 10:43

Соединенные Штаты обеспокоены смертью в Южной Осетии задержанного гражданина Грузии Арчила Татунашвили, заявил 27 февраля Госдепартамент страны.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля КГБ Южной Осетии заявил, что Арчил Татунашвили, задержанный днем ранее, умер в больнице от сердечной недостаточности. Задержанные вместе с ним Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили освобождены из заключения, но остаются на территории Южной Осетии, сообщила 24 февраля Служба госбезопасности Грузии. 27 февраля родственники Татунашвили потребовали передать его тело Грузии, но власти Южной Осетии заявили, что тело умершего будет передано грузинской стороне после проведения независимой экспертизы в России.

Грузия назвала Россию ответственной за смерть Татунашвили, а Евросоюз предложил Грузии помощь в расследовании инцидента. 26 февраля содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали власти Южной Осетии и России провести "прозрачное расследование" по делу о гибели Татунашвили и наказать виновных.

США обеспокоены смертью в Южной Осетии гражданина Грузии Арчила Татунашвили, заявила 27 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты призывают выяснить все обстоятельства трагического инцидента, а также продолжают призывать все стороны договориться о дополнительных мерах по укреплению взаимного доверия", - привело сегодня ее слова ТАСС.

Она добавила, что власти США также призывают разрешить Куташвили и Павлиашвили "свободно пересечь административную границу, чтобы вернуться на территорию, контролируемую центральными властями", уточняет "Эхо Кавказа".

Напомним, что, по данным югоосетинских силовиков, Татунашвили был участником августовских событий 2008 года и воевал на стороне грузинских вооруженных формирований. Они полагают, что перед задержанием Татунашвили готовил диверсии на территории Южной Осетии в преддверии выборов президента России, назначенных на 18 марта.