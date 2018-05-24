Южная Осетия анонсировала закрытие границы с Грузией на время выпускных

24 мая 2018, 14:55

Граница с Грузией будет закрыта с 25 по 27 мая из-за усиленных мер безопасности на время проведения выпускных вечеров в школах, сообщил сегодня Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", с 7 по 10 мая пункты пропуска на границе с Грузией также были закрыты. Это решение властей Южной Осетии вызвало критику Госдепа США.

"В связи с усилением мер безопасности в день выпускных вечеров в школах, 25 мая с 20:00 часов не будет осуществляться пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы Республики Южная Осетия с Грузией", - отмечается в сегодняшнем сообщении, опубликованном в официальном аккаунте КГБ Южной Осетии в социальной сети Facebook.

По данным ведомства, работа пунктов пропуска в обычном режиме возобновится в 8 часов утра 27 мая.

Напомним, что ранее активисты, которые организовали патрулирование близ села Кирбали на линии разграничения с Южной Осетией, заявили о регулярных задержаниях жителей Грузии на границе. По их мнению, пограничники устраивают засады и похищают людей.

Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированной Россией территорией. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, опубликована на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".