Власти Кабардино-Балкарии задумались о горнолыжной полиции

24 мая 2018, 08:50

Власти Кабардино-Балкарии прорабатывают проект создания горнолыжного патруля, который должен обеспечить порядок на курортах в местах катания, сообщил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

По его словам, такая полиция уже существует в других странах. В ее обязанности входит, в частности, следить за теми, кто катается вне оборудованных трасс. "В прошедшем сезоне на глазах у сотен людей лыжник срезал лавину на поляне Азау. Если бы она не была "мокрой", то могли бы быть самые тяжелые последствия", - сказал Шогенцуков 23 мая на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Он также отметил, что Минкурортов пытается на нормативном уровне решить вопрос по расширению функций противолавинной службы.

"Мы сейчас вышли с инициативой в Минкавказа с предложением расширить зону действия противолавинной службы, чтобы она защищала не только федеральные объекты, а могла действовать по всему курортному кластеру. Соответственно и финансирование должно идти не только по федеральным объектам", - цитирует министра РИА "Новости".

Этой зимой спасатели неоднократно принудительно спускали лавины на наиболее опасных участках в горах Кабардино-Балкарии. При этом 24 марта в Приэльбрусье за один день сошли 12 лавин и сель. В высокогорном геофизическом институте заявили, что инженерная защита от лавин сыграла положительную роль, в частности, значительно снизила площадь поверхности, с которой сошла лавина, и уменьшила ее объем и скорость.

По словам Шогенцукова, владельцы крупных предприятий на местных горнолыжных курортах готовы сотрудничать с противолавинной службой, но частный сектор пока не готов к этим расходам, пишет "Регион онлайн".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что власти Кабардино-Балкарии в декабре 2017 года открыли для туристов "горячую линию". Это было сделано после целого ряда инцидентов с посетителями региона. Так, незадолго до открытия "горячей линии" в начале декабря в горах республики погибли бейсджампер и парапланерист. В феврале этого года на горе Эльбрус при спуске с трассы на лыжах в обрыв упала девушка. Спасатели эвакуировали пострадавшую, серьезных травм она не получила. Весной в горах Кабардино-Балкарии погиб житель Москвы. Он сорвался с обрыва на горе Эльбрус и погиб во время катания на лыжах.