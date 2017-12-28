28 декабря 2017, 08:58

"Горячая линия" для туристов открыта в Кабардино-Балкарии

Туристы могут обратиться за помощью, позвонив на "горячую линию" в Кабардино-Балкарии, в любое время суток, а также проконсультироваться или оставить отзыв о пребывании в республике.

"Горячая линия" по вопросам оказания экстренной помощи туристам начала работать в Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарии. "Прием звонков ведется круглосуточно по номерам: 8-928-082-40-66, 8-967-422-73-90", - сообщили 27 декабря в министерстве.

По данным представителя ведомства, позвонивший должен представиться и поделиться своей индивидуальной контактной информацией. Его сообщение будет проанализировано, тогда как анонимные звонки рассматриваться не будут, пишет "Кавказ сегодня".

По словам министра курортов и туризма республики Мурата Шогенцукова, при открытии "горячей линии" учитывались вопросы безопасности туристов и то, что туристический поток в Кабардино-Балкарию вырос.

"У нас статистика не очень веселая, прямо скажем, каждый высокий сезон проходит с потерями... На сегодня все штатные мероприятия по обеспечению безопасности на горнолыжных трассах всеми службами, в том числе противолавинной, выполнены. Есть специальные противолавинные комплексы, оборудование стоит. Конечно, мы не можем к каждому фрирайдеру приставить инструктора, который будет за ним следить, когда и куда он выходит или не выходит, но на сегодняшний день заграждения, знаки, камеры видеонаблюдения установлены", - цитирует Шогенцукова ТАСС.

Министр курортов и туризма отметил, что рост турпотока еще будет видно по итогам этого года, ориентировочно он составит 8%. "По Приэльбрусью количество посетивших курорт составит 385-390 тысяч человек, по республике - под 500 тысяч выходим за 2017 год", - сказал Шогенцуков.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что с начала этого месяца в Кабардино-Балкарии погибли двое туристов. 1 декабря в горах Кабардино-Балкарии пропал бейсджампер. Спасатели не смогли найти его до наступления темноты. 2 декабря поиски были возобновлены, 3 декабря друзья бейсджампера сообщили о его гибели. 1 декабря пропал также парапланерист, летавший в районе поляны Азау. Спасатели нашли его тело 2 декабря.

