В горах. Фото Нины Зотиной, "Юга.ру" https://www.yuga.ru/news/410995/

14 марта 2018, 10:37

Опознан погибший на Эльбрусе лыжник

В горах Кабардино-Балкарии погиб житель Москвы, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", мужчина сорвался с обрыва на горе Эльбрус и погиб во время катания на лыжах 12 марта.

Тело погибшего было найдено на высоте 3900 метров. Спасатели эвакуировали его в поселок Терскол и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Погибший опознан, им оказался житель Москвы, 1998 года рождения. Мужчина погиб от травм, полученных при падении, пишет со ссылкой на представителя следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии "Интерфакс".

Примечание:

"Спасатели нашли потерявшихся на Эльбрусе лыжников", "Спасатели спустили с Эльбруса упавшую в обрыв лыжницу", "Лыжник из Москвы доставлен в Эльбрусскую больницу в состоянии комы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

14 марта 2018, 11:38

14 марта 2018, 11:24

14 марта 2018, 10:37

14 марта 2018, 10:20

  • Пятилетняя девочка пропала в лесу под Сочи

    Поиски ребенка, пропавшего вечером 13 марта в сочинском селе Бестужевское, ведут спасатели и волонтеры, сообщило МЧС России. Всего к поиском привлечена тысяча человек, сообщило МВД.

14 марта 2018, 09:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты