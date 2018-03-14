Опознан погибший на Эльбрусе лыжник

14 марта 2018, 10:37

В горах Кабардино-Балкарии погиб житель Москвы, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", мужчина сорвался с обрыва на горе Эльбрус и погиб во время катания на лыжах 12 марта.

Тело погибшего было найдено на высоте 3900 метров. Спасатели эвакуировали его в поселок Терскол и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Погибший опознан, им оказался житель Москвы, 1998 года рождения. Мужчина погиб от травм, полученных при падении, пишет со ссылкой на представителя следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии "Интерфакс".