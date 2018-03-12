12 марта 2018, 17:05

Лыжник погиб на Эльбрусе

Мужчина сорвался с обрыва на горе Эльбрус и погиб во время катания на лыжах, спасатели эвакуируют его тело, сообщили в МЧС.

Информация о том, что лыжник упал в ущелье на горе Эльбрус на высоте 3700-3800 метров, поступила сегодня спасателям от очевидца, рассказали в ведомстве.

На поиски лыжника вышли семь человек. Поиски велись в районе Гара-Баши на высоте 3700-3900 метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Тело погибшего найдено, спасатели транспортируют его вниз. По предварительным данным, мужчина сорвался с обрыва, когда ехал на большой скорости по склону, где катание на лыжах запрещено, передает со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе турист упал со скалы в Кабардино-Балкарии, когда находился в горах на высоте 4900 метров. Спасатели эвакуировали его и передали врачам скорой помощи.

Примечание:

"Спасатели нашли потерявшихся на Эльбрусе лыжников", "Спасатели спустили с Эльбруса упавшую в обрыв лыжницу", "Лыжник из Москвы доставлен в Эльбрусскую больницу в состоянии комы".

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