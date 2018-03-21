Власти побоялись отпугнуть туристов сведениями об убийстве в "Грозный-сити"

21 марта 2018, 14:26

Установлена личность убитого 20 марта после нападения на полицейского в Грозном, сообщил представитель МВД. Сведения о перестрелке в комплексе "Грозный-сити", которая произошла 18 марта, силовикам запрещено разглашать, чтобы не отпугнуть туристов, сообщил источник "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", за последние четыре дня силовиками в Грозном были убиты два человека. В ночь на 18 марта мужчина ранил охранника комплекса "Грозный-Сити" и был убит подоспевшими на выстрелы силовиками, рассказали источники "Кавказского узла". Вечером 20 марта в Старопромысловском районе Грозного неизвестный мужчина обстрелял сотрудника полиции и был убит ответным огнем, сообщило МВД по Чечне. Раненый полицейский госпитализирован.

В 2017 году Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов СКФО, число жертв вооруженного конфликта увеличилось здесь более чем на 74% по сравнению с 2016 годом. Республика отличилась и ростом количества вооруженных инцидентов – их число выросло в 2017 году на 33%, свидетельствуют подсчеты "Кавказского узла".

По факту нападения на полицейского "ведутся оперативно-следственные мероприятия", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность преступника предварительно установлена, проверяется его возможная причастность к незаконным вооруженным формированиям", - сказал он, не уточнив имя убитого.

Состояние раненого сотрудника полиции не вызывает опасений у врачей, сказал силовик.

Полицейским запрещено рассказывать о стрельбе в "Грозном-сити"

Представитель МВД не прокомментировал перестрелку в комплексе высоток "Грозный-сити". Информации об инциденте не было и в новостных сюжетах республиканских каналов «Грозный» и «Вайнах», передал корреспондент "Кавказского узла".

На сайте МВД по Чечне информация о перестрелке, по данным на 14.25 мск, также не опубликована.

Нападавший подъехал на Toyota Camry к стоявшему у цветочного парка охраннику и несколько раз выстрелил ему в лицо из травматического оружия, сообщили ранее источники в силовых структурах.

Сотрудникам МВД "категорически запрещено" предавать огласке информацию о стрельбе в "Грозном-сити", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" источник в силовых структурах.

"Тут сразу несколько факторов. Во-первых, это произошло в день выборов. Во-вторых, ЧП было в центре города, в районе комплекса «Грозный-сити», который посещают многочисленные туристы. Поэтому наложен полный запрет на предание данного факта огласке", - рассказал источник.

Власти Чечни прилагают усилия для улучшения имиджа республики. Так, в июле 2017 года Миннацполитики Чечни заключило с фондом "ПосетиКавказ" соглашение о сотрудничестве для формирования позитивного общественного мнения о Чечне. В конце 2017 года власти Чечни рапортовали о росте числа туристов в регионе.

По его данным, после появления публикаций об инциденте правоохранители выясняли источник утечки информации.

Нападение могло иметь бытовой или криминальный характер, предположил силовик. "Это скорее какие-то бытовые разборки, а не преступление террористического характера", - пояснил он.

По его данным, состояние раненого охранника остается тяжелым. "Выстрелы были произведены с близкого расстояния, вероятно, именно с целью убийства", - рассказал он.

Комплекс «Грозный-сити» и прилегающая к нему территория находятся под круглосуточной охраной. Въезды на территорию комплекса ограждены шлагбаумами, а некоторые охранники вооружены автоматическим оружием, передал корреспондент "Кавказского узла".