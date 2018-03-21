21 марта 2018, 00:05

Силовики сообщили об одном убитом при перестрелке в Грозном

Нападавший ранил сотрудника полиции и был убит ответным огнем, заявило МВД Чечни.

Инцидент произошел 20 марта около 20.00 мск в Старопромысловском районе Грозного.

"Неизвестный выстрелами из неустановленного оружия ранил помощника дежурного отделения полиции № 4 УМВД России по городу Грозному. Ответным огнем сотрудниками полиции преступник был уничтожен", - сообщил 20 марта на своем сайте республиканский главк МВД.

Раненый полицейский госпитализирован, его состояние стабильно, со ссылкой на источник в правоохранительных органах информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 января был застрелен начальник отделения полиции селения Автуры Шалинского района Абубакар Устарханов. 4 января полиция сообщила, что подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был убит.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Примечание:

"Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов Северного Кавказа", "Житель Чечни обвинен в причастности к убийствам силовиков", "Убийство предпринимателя в Чечне напомнило об обычае кровной мести".

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