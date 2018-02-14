14 февраля 2018, 17:29

Житель Чечни обвинен в причастности к убийствам силовиков

Житель Чечни предстанет перед судом по делу об убийстве сотрудника Нацгвардии в 2016 году и о вооруженном нападении в 2017 году, при котором были убиты двое военных, сообщило следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", тело сотрудника Нацгвардии с огнестрельными ранениями было найдено ночью 9 октября 2016 года в Шалинском районе Чечни. Следствие предположило, что он был убит с целью завладеть его табельным оружием.

Обвинения по этому эпизоду предъявлены 30-летнему жителю Чечни. Кроме того, в январе 2017 года обвиняемый принимал участие в боестолкновении с сотрудниками правоохранительных органов, в результате которого погибли двое военнослужащих, сообщила сегодня прокуратура Чечни.

"В январе 2017 года он же в составе организованной группы принимал участие в боестолкновении с сотрудниками правоохранительных органов, в результате которого от полученных ранений погибло двое военнослужащих", - сообщила на своем сайте прокуратура, не уточнив место боестолкновения.

По информации же Следственного комитета России, боестолкновение, в котором участвовал обвиняемый, произошло в январе 2017 года в Шалинском районе. "В январе 2017 года в Шалинском районе обвиняемый и его сообщники приняли участие в боестолкновении с сотрудниками правоохранительных органов, в результате которого погибли двое военнослужащих", - говорится в сообщении на сайте СКР.

"Кавказский узел" писал, что в Шали ночью 30 января 2017 года было совершено нападение на сотрудников полиции, двое погибли. В ходе спецоперации были убиты трое нападавших, двое мирных жителей получили ранения, заявил глава республики Рамзан Кадыров. О задержаниях в ходе этой спецоперации не сообщалось. При этом вечером 11 января прошла спецоперация в Курчалоевском районе Чечни. Силовики блокировали группу боевиков, четверо из них были убиты, один задержан, как минимум одному боевику удалось скрыться, заявили в МВД. Погибли также двое военнослужащих подразделения Нацгвардии. С 11 по 15 января в Курчалоевском и Шалинском районах Чечни, а также городе Аргуне прошли массовые задержания молодых людей. 

Житель Чечни обвинен по ст. 317 УК РФ, ч.3 ст. 222 УК РФ, ч.3 ст.222.1 УК РФ, п. "а, б" ч. 4 ст. 226 УК РФ, ч.1 ст.167 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконное хранение оружия, незаконное хранение взрывных устройств, хищение оружия, умышленное уничтожение имущества). Уголовное дело направлено в суд, проинформировал сегодня на своем сайте Следственный комитет России.

"Кавказский узел" отслеживает происходящие в Чечне спецоперации и другие вооруженные инциденты в специальной  хронике.

Примечание:

"Житель Чечни обвинен в вербовке в ряды боевиков", "Силовики заявили о задержании скрывшегося после перестрелки в Чечне боевика", "МВД Чечни опровергло информацию о перестрелке в отделении полиции".

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