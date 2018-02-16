Убийство предпринимателя в Чечне напомнило об обычае кровной мести

16 февраля 2018, 17:55

Сотрудник силовых структур Чечни расстрелял бизнесмена и пришел с повинной, заявил источник в правоохранительных органах региона. По версии местных жителей, причиной убийства стала кровная месть, вопреки регулярным заверениям властей о примирении кровников.

На Северном Кавказе принцип кровной мести отнюдь не стал частью истории, а по-прежнему продолжает действовать как актуальный социальный механизм. Это обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла" статье "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".



Инцидент произошел вечером 12 февраля, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах Чечни.

По его словам, "сотрудник силовых структур расстрелял автомобиль, в котором находился житель Чечни". "От полученных в результате обстрела машины ранений он скончался в больнице на следующий день, 13 февраля. Стрелявший явился с повинной, и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело", - пояснил правоохранитель.

По его словам, момент расстрела автомобиля был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

15 февраля издание Screen-ad.ru и 16 февраля газета "Комсомольская правда на Северном Кавказе" разместили на своих сайтах видеозапись произошедшего. Согласно отметке времени на видеозаписи, инцидент произошел в 19.53 мск 12 февраля. Видеозапись нечеткая, сделана в черно-белом режиме. На ней видно, как подъезжает автомобиль и появляются яркие вспышки, после чего машина резко разворачивается и быстро уезжает. Видеокадры ранений бизнесмена, а также осмотр автомобиля, заднее стекло которого в отверстиях от пуль, а боковое стекло водителя отсутствует и заклеено скотчем, были присланы также в Telegram "Кавказского узла".

По словам источника в правоохранительных структурах Чечни, силовик расстрелял из табельного автомата местного бизнесмена. Конфликт между ними мог возникнуть на почве кровной мести, пишет 16 февраля "Комсомольская правда на Северном Кавказе".

По информации издания, "пострадавший попал в больницу в состоянии шока с множественными огнестрельными ранениями...и скончался".

По данным на 17.50 мск 16 февраля, на сайте МВД по Чечне отсутствует информация о расстреле предпринимателя в республике.

Жители Чечни сочли причиной расстрела ранее улаженный конфликт

Причиной убийства послужил старый конфликт. В 2015 году застреленный силовиком мужчина в ходе ссоры убил его родственника, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни.

"Убитый парень занимался бизнесом в Москве, его хорошо знали. Три года назад у него случился конфликт со своим знакомым. Тот вызвал его на "разборки", а когда он туда подъехал, открыл стрельбу из пистолета. Тот выстрелил в ответ и убил его. Семья убитого его тогда простила, признав, что виновником ссоры был их человек. Теперь вот племянник убитого, сотрудник, его расстрелял", - пояснил местный житель Хамзат.

По словам другого местного жителя, конфликт между семьями в 2015 году был улажен, в том числе, при участии высокопоставленных руководителей республики.

"Это дело тогда получило большую огласку, дошло до руководства, и все сошлись во мнении, что парень не виновен, он до этого неоднократно предупреждал родственников, а убийство было совершено в целях самозащиты. Теперь же племянник убитого расстрелял его самого", - пояснил житель Чечни.

Еще один местный житель высказал мнение, что убийца предпринимателя не имел на кровную месть никаких оснований. "Речь в данном случае не может идти о кровной мести. Во-первых, потому что семьи примирились. И он был прощен. Во-вторых, убийца был только племянником, то ли сыном тети по отцу, то ли сыном тети по матери, то есть он не из рода, а кровная месть распространяется только на близких родственников по отцовской линии. Это уже новая кровная месть", - заявил житель Чечни Султан.

Этот случай произошел на фоне заверений властей о примирении кровников. "Кавказский узел" писал, что в июле 2011 года источник в ДУМ Чечни заявил, что 376 из 417 существовавших в Чечне конфликтов на почве кровной мести были урегулированы комиссией по национальному примирению, созданной в 2010 году по инициативе властей. 17 октября 2011 года Кадыров заявил о том, что комиссия упразднена за ненадобностью. На следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как заявили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением "кровников".

При этом после обострения ситуации в республике из-за боестолкновения в Грозном 17–18 декабря 2016 года, в Чечне прошли несколько сходов, на которых жители городов и селений потребовали не только выселить родственников нападавших, но и объявить им кровную месть. На сходе старейшин и богословов , который прошел 30 декабря 2016 года в Грозном, советник главы республики Адам Шахидов, по сообщению корреспондента "Кавказского узла", призвал простить родственников убитых в ходе спецоперации боевиков и отказаться от кровной мести. Однако родственники полицейских отказались пойти на такой шаг.