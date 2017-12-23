23 декабря 2017, 22:09

Власти Чечни рапортовали о росте числа туристов

С начала года Чечню посетили более 90 тысяч туристов, что на 20 процентов выше, чем за аналогичный период 2016 года. На новогодние праздники Чечню могут посетить более 8 тысяч туристов, заявили в комитете по туризму правительства республики.

"С начала года регион посетили свыше 90 тысяч туристов из других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, включая граждан США, Германии, Франции, Турции, Италии, Японии, Китая, Кореи. Туристический поток по сравнению с аналогичным периодом минувшего года вырос на 20 процентов. Это говорит о том, что Чечня с каждым годом становится все более привлекательной для туристов", - заявили в ведомстве.

За аналогичный период прошлого года регион посетили 70 тысяч туристов. При этом речь идет о туристах, данные о которых предоставлены туроператорами и гостиницами, отметили в комитете по туризму.

"Часть туристов едут к нам самостоятельно, останавливаются в частном секторе у своих знакомых или просто снимают на несколько дней квартиру, поэтому можно с уверенностью говорить о том, что реальные цифры выше статистических данных. Для решения этой проблемы создан специальная рабочая группа, в задачи которой входит вести мониторинг", - сказал представитель комитета.

По его данным, на новогодние праздники ожидается прибытие в республику порядка 8 тысяч туристов.

"На сайтах ряда российских туроператоров нами уже размещены предложения по организации новогоднего тура по республике. Шестидневный новогодний тур обойдется туристам в 29 900 рублей. Он включает в себя расходы на проживание и питание, билеты в музеи, на экскурсионные поездки, а также банкет в новогоднюю ночь и развлекательную программу. Для детей предусмотрены двадцатипроцентные скидки", - проинформировали в комитете по туризму.

Отпраздновать Новый в год туристам предлагается в Грозном, на территории туристического комплекса "Кезеной-Ам" в Веденском районе, в санатории "Серноводск" в Сунженском районе, в Аргунском ущелье и других местах республики.

Стоимость экскурсии по столице Чечни в составе группы туристов составляет 850 рублей с человека. Индивидуальная экскурсия по достопримечательным местам Грозного составляет 4 500 рублей. Групповая экскурсия в горные районы обойдется в 1 200 рублей с человека, а индивидуальная – до 7 тысяч, в зависимости от выбранного туристом маршрута, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в комитете по туризму.

По наблюдениям местных жителей, туристический потенциал региона действительно набирает популярность. При этом если ранее туристы интересовались в основном Грозным, то теперь все больше посещают и горные районы, отмечают они.

"Прежде туристов можно было видеть больше в центре Грозного. Но теперь все чаще они встречаются и в горах, на озере Кезеной-Ам и других местах. Я уже неоднократно встречал в нашем районе даже иностранцев. Это и понятно, поездка в горы намного интереснее, чем прогулки по Грозному", - считает житель Шатойского района Чечни Султан.

По его мнению, интерес туристов к району значительно возрос после того, как здесь была открыта база отдыха в районе селения Нихалой, где вблизи расположены известные в республике водопады.

Сами туристы говорят о том, что их в первую очередь привлекают достопримечательности Грозного и горы.

"Я много слышала от своих знакомых о том, как сейчас замечательно выглядит Грозный, как здесь все красиво и ухожено, вот и решила посмотреть все своими глазами. Здесь мне очень нравится. Особенно интересен вид на вечерний город со смотровой площадки высотки "Грозный-Сити". Зрелище просто непередаваемое", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Астраханской области Ирина.

"Мы с другом любим путешествовать, вот и решили посетить Чечню. К тому же, в Грозном у нас живет одноклассник и двое сослуживцев. Остановились мы у нашего друга, он нам показал много достопримечательных мест. Были в горах, в Аргунском ущелье. Больше всего впечатлили старинные башни. Мне трудно представить, как люди могли строить их в таких труднодоступных местах", - сказал турист из Казахстана Амантай Байсенов.

Жительница Ставрополья Надежда приехала в Грозный, так как здесь жили ее родственники. "Мои дедушка с бабушкой жили в Грозном до конца 70 годов, потом они переехали на Ставрополье. Мне было интересно посмотреть город, где прошли их детство и юность. Деда уже нет в живых. Бабушка много рассказывала о Грозном и чеченцах. Они жили в районе бывшего трампарка, но их дома там уже давно нет, его, как и другие, разрушили во время войны. Найти их бывших соседей, к сожалению, тоже не удалось", – рассказала женщина.

Напомним, о росте числа туристов власти Чечни рапортовали и в прошлом году. В комитете по туризму правительства республики отмечали, что за 11 месяцев 2016 года регион посетили около 70 тысяч туристов, что на 10 тысяч больше, чем в 2015 году.

По данным ведомства, в республике действуют 18 туристических маршрутов, два из которых – водный и велосипедный - были открыты в июне 2016 года. Водный - это рафтинг (спуск на надувных лодках) по реке Аргун в Итум-Калинском районе, а велосипедный - прогулка по живописному Аргунскому ущелью. Для туристов разработаны также пеший и конный маршруты в Веденском и Чеберлоевском районах и 14 автомобильных маршрутов.

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"