Человек убит после нападения на охранника "Грозный-Сити" в столице Чечни

18 марта 2018, 18:54

Вооруженное нападение совершено минувшей ночью на охранника комплекса "Грозный-Сити". Охранник ранен, а нападавший убит, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" источники в силовых структурах.

Согласно данным, полученным корреспондентом "Кавказского узла" от сотрудников правоохранительных органов, нападавший несколько раз выстрелил из травматического пистолета в охранника, после чего был застрелен подоспевшими на выстрелы силовиками.

"Первоначально была информация, что охранника убили. Затем выяснилось, что охранник выжил, а убит напавший. Нападавший несколько раз в упор выстрелил в него из "травмата". У охранника выбит глаз, серьезные повреждения лица, сейчас он в больнице. Нападавший убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места происшествия на автомобиле "Тойота-Камри", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции.

Это подтвердил и другой источник в силовых структурах Чечни. "По моим данным, человек подъехал на "Камри" к стоявшему на улице у цветочного парка охраннику и произвел в него несколько выстрелов из травматического оружия. На место подоспели другие сотрудники и застрелили стрелявшего", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник.

На сайте МВД Чечни на 18.50 мск нет информации о ночном происшествии в комплексе "Грозный-Сити".

Жители чеченской столицы подтвердили, что минувшей ночью в районе цветочного парка на территории комплекса высотных зданий "Грозный-Сити" слышали стрельбу, передает корреспондент "Кавказского узла".

"В центре живет моя близкая родственница, она сообщила, что ночью в районе "Грозный-Сити" была стрельба, а сегодня утром стало известно, что там расстреляли какого-то парня", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей чеченской столицы.