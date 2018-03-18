18 марта 2018, 18:54

Человек убит после нападения на охранника "Грозный-Сити" в столице Чечни

Вооруженное нападение совершено минувшей ночью на охранника комплекса "Грозный-Сити". Охранник ранен, а нападавший убит, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" источники в силовых структурах. 

Согласно данным, полученным корреспондентом "Кавказского узла" от сотрудников правоохранительных органов, нападавший несколько раз выстрелил из травматического пистолета в охранника, после чего был застрелен подоспевшими на выстрелы силовиками.

"Первоначально была информация, что охранника убили. Затем выяснилось, что охранник выжил, а убит напавший. Нападавший несколько раз в упор выстрелил в него из "травмата". У охранника выбит глаз, серьезные повреждения лица, сейчас он в больнице. Нападавший убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места происшествия на автомобиле "Тойота-Камри", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции.

Это подтвердил и другой источник в силовых структурах Чечни. "По моим данным, человек подъехал на "Камри" к стоявшему на улице у цветочного парка охраннику и произвел в него несколько выстрелов из травматического оружия. На место подоспели другие сотрудники и  застрелили стрелявшего", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник.

На сайте МВД Чечни на 18.50 мск нет информации о ночном происшествии в комплексе "Грозный-Сити". 

Жители чеченской столицы подтвердили, что минувшей ночью в районе цветочного парка на территории комплекса высотных зданий "Грозный-Сити" слышали стрельбу, передает корреспондент "Кавказского узла".

"В центре живет моя близкая родственница, она сообщила, что ночью в районе "Грозный-Сити" была стрельба, а сегодня утром стало известно, что там расстреляли какого-то парня", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей чеченской столицы.

Примечание:

"Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов Северного Кавказа", "Житель Чечни обвинен в причастности к убийствам силовиков", "Убийство предпринимателя в Чечне напомнило об обычае кровной мести".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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